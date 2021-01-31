麗港城5、7座突襲封區檢測　居民憂未能如常返工：都唔知高官諗乜

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-31 23:18

港府今（31日）再突襲封區，晚上7時起將藍田麗港城第5座和第7座列為「受限區域」，要求在內人士在凌晨兩點前接受檢測，目標周一(2月1日)上午約7時完成。有受限居民批評突襲安排，認為日前已按指示完成強制檢測，現時被「禁足」大失預算，亦未知能否如常返工，「都唔知班高官諗乜。」亦有途經圍封現場的住戶不滿叫囂，被警員帶走調查，其家人憤指，「喺自己屋企私人地方表達意見都唔得。」

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現場所見，非許可車輛已不得駛進屋苑受限區域內，兩座大廈外有鐵欄圍封，檢測承辦商則於兩座外架設臨時帳篷及設立流動採樣站，另有貨車將杯麵、湯包及樽裝水等運抵現場，在場亦有大批警員及多架警車在場駐守，另有穿上全套防護裝備的工作人員。

晚上九時許，第5座及第7座居民陸續獲安排下樓接受檢測，完成採樣及登記後，會獲發白色手帶以資識別，亦可領取食物及糧食等物資，隨後則需返回住所內，等待解封。過去兩星期，第5座及第7座共錄得18宗確診個案，當局已撤離部分第5座居民往檢疫中心，日前亦向兩座下達強制檢測令。

住戶：臨時要買多啲糧食 唔知封到幾時

居於「受限區域」、第7座住戶的陳先生不滿港府再次突襲封區，認為安排過於突然，令居民大失預算，亦不知所措。陳先生表示，晚上6點許離家下樓買外賣，突收到四面八方的朋友傳訊息告知封區消息，「唯有臨急臨忙再買多啲糧食，唔知佢封到幾時。」

他稱，前日已應強制檢測令接受檢測，惟當局再度突襲，無所適從，「理解唔到啲高官諗乜。」他在住所樓下接受訪問時大感傍惶，「都唔知返唔返到屋企，又唔知幾時可以解封。」

麗港城第7座住戶陳先生無奈地指，「都唔知返唔返到屋企，又唔知幾時可以解封。」（陳淑霞攝）

圍封期間，有途經的住戶不滿港府突襲行動，高呼「做騷」等口號，及後在場警員將其包圍，帶入麗港城會所內，現場大批傳媒追訪，場面混亂。警員隨後將其帶回警署。

有自稱其家人的女士指，從區議員直播得悉屋苑遭圍封，遂提議下樓視察，詎料家人因表達意見被捕，她指，家人當時高呼「麗港城街坊你哋畀人蝦呀」、「政府做騷」等，隨即被大批警員包圍扣押，事後有警民關係組警員向其表示家人涉「公眾地方行為不檢」，「又話佢有推撞警員，但現場好混亂根本睇唔到。」

她續稱，他們是麗港城業主，有繳交管理費，屋苑內亦屬私人地方，居民在內表達意見並無不可，對家人被帶走感到憤怒，她又批評港府做事不合常理，突襲麗港城亦似「試水溫」，「今日麗港城封得，即係聽日黃埔、太古城都封得。」

警察公共關係科回覆《香港01》時指，行動中一名64歲男子在藍田麗港城第13座對開大聲叫囂，人員遂向該名男子發出口頭警告，但他仍然繼續叫囂，人員遂拘捕該名男子涉嫌在公眾地方行為不檢，案件交由觀塘區刑事調查隊第三隊跟進。