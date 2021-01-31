第四次封區！　麗港城第5、7座列受限區域　住戶須禁足接受檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-31 19:30

新冠肺炎疫情持續反覆，政府今天（31日）晚上7時宣布，藍田麗港城第5座及第7座列受限區域，受檢人士須禁足於處所並接受強制檢測。政府表示，目標爭取於明早7時完成行動，今次亦是政府第四次封區。

1月31日，政府列藍田麗港城第5座及第7座為「受限區域」。（資料圖片/鄭子峰攝）

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政府表示，早前已就麗港城第5座及第7座發出強制檢測公告，但感染情況持續嚴峻，由1月18日至29日，第5座及第7座共錄得15宗確診個案，又指早前已撤離部分麗港城第5座的居民到檢疫中心，情況令不少附近居民擔心，故認為有需要發出限制與檢測宣告及強制檢測公告。

凌晨2時前要接受檢測

政府指，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

政府又指，「受限區域」內的人士如在1月29日至31日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，便無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

1月31日，政府列藍田麗港城第5座及第7座為「受限區域」。（政府圖片）

目標爭取於明早7時完成行動

政府表明，目標是爭取於明日上午約7時完成行動，以讓市民可在上午7時左右陸續開始上班。若有僱員因宣告而未能上班，政府呼籲僱主酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

即使不在受限區 亦要在時限前接受強檢

此外，根據今天發出的強制檢測公告，任何於1月29日至31日期間，曾身處麗港城第5座及第7座內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須在上述同一時限前接受強制檢測。

不遵從公告可罰款5,000元

政府重申，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。