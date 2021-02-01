婚禮業界指疫情影響行業近乎失控　料2021情況未會好轉盼政府協助

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-01 10:46

新冠肺炎打擊經濟，加上港府不時收緊限制人數及禁晚市堂食，影響婚禮行業生意。公民黨油尖旺區議會副主席余德寶形容，疫情對打擊婚禮業界，預視今年情況未會好轉，期望政府向業界提供協助，提供一筆過16萬元補助，以及協助經營婚禮商戶支付未來半年的八成舖租。

余德寶指，疫情對打擊婚禮業界，亦看不到2021年情況會好轉，盼政府向業界提供協助。（李澤彤攝）

余德寶昨日與業界召開記者會講述苦況後，今日（2月1日）再港台節目中表示，疫情對打擊業界，政府規定婚禮不得多於20人，業界看不到2021年情況會好轉，業界需「頂硬上」，目前加入婚禮大聯盟已有逾200人，他期望政府為他們提供協助。

有婚紗店負責人形容，疫情未穩，新人難料限聚情況，大多人沒意欲結婚，盼政府提供津貼及資助。（資料圖片／黃寶瑩攝）

婚紗店負責人：疫情未穩影響結婚意欲

婚紗店負責人 Catherine則形容，疫情影響行業發展，情況近乎失控。她解釋，一般婚禮需籌備至少3個月至半年，惟疫情未穩，新人難預計限聚令情況，「大多人不會想在此刻結婚」，業界希望放寬，是方便部份因應家庭需要急於結婚者。

16萬元資助是「卑微」要求

在尖沙咀經營接近一千呎婚紗店的她說，去年月租高達十萬元，但政府提供的一筆過防疫基金，3月份申請，5月份獲派一筆過8萬元，所獲支援不足以繳付一個月租金。她形容16萬元資助要求是「卑微」要求，計算了無租金負擔同業（如化妝及攝影人員）的經常性開支；她又期望政府為婚禮業界提供八成租金津貼，助他們渡過難關。