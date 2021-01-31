白交一年人工舖租零資助　婚禮界：延期六次長輩離世都未擺到酒

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-01-31 18:51

長達一年的新冠肺炎疫情，令各行各業陷入無限停工與等待。有婚攝及婚紗租貸店負責人稱不被視為零售界別，過去一年在防疫抗疫基金申請中獲得「零資助」，加上去年逾九成婚禮訂單至今仍無限延期，「有準新人延期六次，新人父母離世都未擺到酒。」擔心白交吉租的情況下難以維持營運，婚禮界組成大聯盟今日召開記招，要求政府提供一筆過16萬元津貼及資助未來半年的八成舖租，助業界度過難關。

油尖旺區議會主席余德寶連同婚禮大聯盟成員，今日(31日)召開記者招待會講述業界苦況。聯盟發言人、經營婚紗店的黃小姐表示，估計每年涉及婚禮經常性開支達到182億港元，但受到新冠肺炎疫情影響，去年全年生意額較前一年下跌45%，涉及約81億元開支，當中獵涉婚禮策劃、租花車、裙褂或婚紗租貸服務、本地及外國婚攝、化妝師、場地佈置等不同服務，影響極為廣泛。

去年逾九成訂單被無限拖延

她又指，雖然政府無叫停婚禮服務，但現時結婚宗數急跌及受限聚令影響，等同叫停整個行業，當中大部分行家屬自由身，沒有設辦公室，甚至有婚紗店因租借婚紗服務，不被視為零售業，在防疫抗疫基金中獲得零資助，但又要白交人工及舖租，她舉例婚禮集中地尖沙嘴百利商業中心約有180間舖位，以往人頭湧湧，現時每過傍晚六點後水靜鵝飛，周末亦不復人流暢旺，現時商場內多達三成半舖位因商戶結業正在放租，形容業界過去一年處於水深火熱。

經營男裝禮服的勞小姐表示，受疫情影響，去年逾九成的婚禮訂單不斷延後，至今年仍然未有確實舉行日期，其間業內人士近乎零收入，有行家為了交舖租，在商場收工後到7-11便利店打工維持生計，「打一份工去支持婚禮呢份工」，她們已苦苦支撐一年，但政府仿如不知道她們的存在，未有作出針對性支援，成為一群「被消失的行業」，故必須公開走出來，講述實況予大眾知曉。

經營婚禮佈置的陳先生指，他每月支付二萬六千多元倉租儲存婚宴器材裝備，但政府沒有提供任何補助，他被迫要做兼職打工交租，但訂單不斷延後，「有準新人延期六次，新人父母離世都未擺到酒。」他們手持大量去年的訂單，今年又不知道何時恢復正常接新單，「日日喺度等運到。」

油尖旺區議會主席余德寶稱婚禮界正處水深火熱之中，但被政府遺忘獲得零支援。

擔心準新人受倒閉潮影響

協助業界的油尖旺區議會主席余德寶引述入境處資料，2019年全年大約有4萬4千多對新人結婚，但去年首九個月已跌至只有1萬7千多宗，生意大跌令大量商戶倒閉結業，情況極度嚴竣，政府防疫抗疫基金支援不同行業，部分更向未有受影響的超巿及物業管理服務等大商家提供補助，唯獨婚禮業界未有被重視，要求政府向婚禮界提供一筆過16萬元補助，以及支付經營婚禮商戶未來半年的舖租，令業界能夠有機會喘息，否則他擔心不止有大量商戶倒閉，連帶已交訂金的新人亦會受到影響。