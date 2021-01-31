疫下婚禮化繁從簡　裙褂店嘆生意大跌五成　東主「三不政策」應對

撰文： 黃景洪 最後更新日期： 2021-01-31 08:00

2020是雙春兼閏月的結婚好年，惟在疫情籠罩的情況下，實在苦了一眾新人。紮根元朗45載的鴻運繡莊專營裙褂租售，負責人黃國興為新人「作嫁衣裳」多年，坦言去年生意大受影響，「最差個月跌都有五成」。面對疫情，他的戰略是「唔推廣、無突圍、唔促銷」，深信要結婚的始終會結，最重要的還是做好裙褂的質素。黃師傅見盡裙褂業起起跌跌，由90年代被迫加入婚紗租賃業務，到近年裙褂熱潮復興，「十個新人出門，十個都會著裙褂」，自認對列祖列宗有個交代。 攝影：羅國輝

2020是雙春兼閏月的結婚好年，疫情卻打亂了一種新人的計畫。（羅國輝攝）

新冠疫情持續，一眾新人無奈要推遲婚期，假如照原定日子成婚，規模也因應限聚令而有所縮減。而苦惱的卻不止一眾新人，在疫情陰霾下，連帶整個婚禮行業步入寒冬。鴻運繡莊紮根元朗45年，店內放眼望去全都是一套套奪目耀眼的裙褂，甫進店就能感到一股喜悅、祝福。負責人黃國興為新人「作嫁衣裳」超過四十載，絕對稱得上是業界老行尊，面對如斯疫情，他坦言生意大受影響，「跌咗好多成，最差個月跌咗都有五成」。

鴻運繡莊負責人黃國興為新人「作嫁衣裳」超過四十載，他坦言疫情下生意大受影響。（羅國輝攝）

他憶述在疫情初到中期，一眾新人期望疫情儘快完結，讓夢想中婚禮能夠如計畫舉行，最壞打算只會是稍微延遲，但幾個月過去，疫情走勢時上時落，令新人們不得不面對現實，明白到社交距離限制在未來數月都不會放寬，「定咗個心，都係要結婚，不過就簡單咗」。

黃國興笑言，鴻運繡莊對抗疫情的戰略是「唔推廣、無突圍、唔促銷」，結婚對大多數人而言，都是一生人一次的大事，緣分這事說來就來，確實無晴雨表可供預測，風水先生指定的良辰吉日，結婚的人數自然多起來，要結婚的自然會拉埋天窗，倒是遲早的問題。

黃師傅認為，新人都有心理準備，明白社交距離措施在短期內都不會放寬，「定咗個心，都係要結婚，不如就簡單咗」。（羅國輝攝）

裙褂婚紗高下立見

鴻運繡莊傳承裙褂工藝近半世紀，見證過60至80年代業界最輝煌的時期，當時香港經濟開始起飛，但普羅大眾的收入仍相對微薄，要購置一件叫價上萬元的裙褂出嫁，恐怕是富有人家的專利，故當時香港興起裙褂租賃服務，讓一般家庭都能分享這份喜慶祝福；及至90年代，黃國興形容是裙褂業最黑暗的時代，港人開始接納西方婚禮文化，開始以婚紗代替裙褂，「覺得（群褂）好古老、闊袍大袖，古時係要有肚都睇唔到。」在經濟最差的1997年，鴻運亦被迫加入婚紗租賃業務，更一度改名為「鴻運婚紗繡莊」。

黃國興賣花讚花香，在他眼中，西式婚紗的意義永遠及不上裙褂般，蘊含中華文明五千年傳統，順手一指都能講出長篇故事，「一套裙褂嘅靚同埋一套婚紗嘅靚係絕對無得比，一套裙褂靚之餘仲有好多意義係背後，你執起每一舊雲、每一舊花、每一隻蝠鼠、每一條龍、每一條鳳，都有好多象徵意思。一套婚紗嘅靚，我淨係見到修腰、雪白、純淨意思，就無咗背後嘅祝福。」

慶幸的是，近十年社會開始流行復古風氣，重視保育傳統手工藝，藝人紛紛穿上龍鳳褂出嫁，重新帶起「著褂出門」的傳統，「後來覺得單靠群褂都可以搵食，就無再做婚紗（租賃）」、「十年前話十個有七八個著裙褂，𠵱家十個有十個，已經（對裙褂業）有交代」。疫情令婚禮規模縮小，婚宴可化繁從簡，惟出門程序必不可少，「出門著中式，中式一定係第一件要揀嘅衫」，鴻運近期的生意有所回升，黃國興卻未敢奢望生意能回復疫情前的水平，他憶述在2020年間，鴻運能製作約250套群褂，今年他預計只有100套上下。面對艱難的經營環境，他認為可做的不多，「其實都係等，唔好做低質素」。

有故事的裙褂最美

黃國興有一股職人精神，一生人只打一份工，專心做好一件事。一路走來四十年，他先後在2015年推出水晶裙褂，並在2016年將Hello Kitty融入刺繡中，務求一洗裙褂老土過時的形象，但無論裙褂如何創新，設計總不能忽略四大元素，左龍右鳳、紅色底、人工刺繡、吉祥意頭都是缺一不可的。刺繡圖案應有盡有，石榴代表多子，福鼠代表五福臨門，「我已經好犀利，十年前諗到擺金魚上去。」黃國興在訪問中，經常形容自己是一個「讀書唔成嘅刺繡佬」，但由他的一言一行可見，絕對不是這一回事，「金魚係用一尾尾計，咁不如就做十條，就十全十美啦！」

對美的定義人人不同，「一套裙褂幾靚我都見過啦，因為裙褂已經無乜嘢大突破，我哋已經做到十幾萬一套褂，我覺得已經係超級嘅突破」，美景看得再多，最後恐怕會有審美疲勞，在黃師傅眼中，反璞歸真，追尋裙褂背後的形而上的美態才是正途。

對美的定義人人不同，黃國興認為有故事的裙褂才稱得上美。（羅國輝攝）

「我覺得靚嘅，就係套裙褂背後有故事」，令黃國興印象最深刻的，反而不是自己親手製作的裙褂，而是2018年陳凱琳出嫁鄭嘉穎的情景，「陳凱琳套褂係媽媽傳畀佢，反而𠵱啲承傳意義畀我仲深刻，承傳意義畀我一個好靚、好隆重嘅感覺」。陳凱琳身上穿著的龍鳳彩底褂王，原是媽媽在1984年結婚時的衣裳，悉心保存34年後，媽媽將祝福傳給女兒，當中蘊含的意思對他而言，實在美得不可勝收。

「陳凱琳套褂係媽媽傳畀佢，反而依啲承傳意義畀我仲深刻，承傳意義畀我一個好靚、好隆重嘅感覺」（資料圖片／視覺中國）

代代相傳祝福永載

無論婚紗抑或裙褂，市民普遍覺得一生人只會穿一次，與其花大錢買一套然後煩惱如何寄存，不如用租一件更豪華的，拍攝起來得體大方，婚禮過後更無後顧之憂。

然而黃師傅對此不敢苟同，「一生人一次先要訂做，如果我咁隆重結婚，除非環境唔許可，我一定會自己做一套」，他解釋，裙褂的意義是將祝福傳承，假如以租代買，就失去了原意。其實，黃師傅在2016年將卡通人物融入刺繡圖案，亦是專為女兒而設，到後來順理成章推而廣之，背後的意義甜蜜非凡。

「臨出嫁嘅時候，媽媽會幫手著套褂，眼光閃閃含曬眼淚，真係一個好感動嘅場面，你行出𠵱個門口就代表你嫁咗畀第二個，就唔係我以前嘅小妹妹」。時移勢易，香港人的消費力上升不少，購買一套裙褂絕對是經濟能力範圍之內的事，惟港人觀念日改，黃師傅數數手指，「一百人得一個買」，買了也生怕未來女兒嫌棄，他拍拍心口保證「未執笠嗰日係包改嘅，哈哈！」

購買裙褂的客人百中無一，他表示客人將來把裙褂傳給女兒，假如要修改的話，「未執笠嗰日係包改嘅，哈哈！」（羅國輝攝）

和富社會企業舉辦社區計劃項目「社區改變者」，邀請年輕人在導賞團中到訪八個社區，當中「鴻運繡莊」獲選為其中一個到訪點，由黃師傅向年青人講述對裙褂的熱誠，讓香港傳統繼續承傳下去。