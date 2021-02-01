摩根大通前女高層涉薦主席兒子　官指被告或只在炫耀　脫行賂罪

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-02-01 18:43

摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰，被指明知嘉里物流主席的兒子成績未達標，仍向公司推薦聘用，以換取嘉里選擇投行辦上市申請時，會給優惠予摩根。梁否認指控，案件今(1日)在區域法院裁決，法官認為控方用以指證梁的電郵訊息，未能確證梁的犯罪意圖，梁在聘用過程中，亦未有左右同事決定，或真如辯方所言，梁只是在炫耀其工作，最後裁定梁兩項行賄罪名不成立。

女被告梁嘉彰（51歲），被兩項向代理人提供利益罪，指她於2010年1月19日，及同年6月28日至2011年10月28日間，向嘉里物流主席洪敬南提供利益，即聘用洪的兒子洪任毅於摩根大通工作，作為嘉里物流在首次公開招股（IPO）選擇投資銀行或機構時，對摩根大通予以優待的誘因或報酬。

案發時年席招聘已完畢

控方案情指，摩根大通有一個名為「Sons and Daughters Program（子女聘用計劃）」（後稱Client Referral Program）的客戶推薦計劃，容許員工舉薦客戶子女或親屬到該公司任實習生或短期員工。該計劃在2010年初的年度招聘已完畢，洪任毅後來獲被告推薦。

被告曾透露知嘉里快將上市

時任員工管理部經理供稱，被告曾告訴她洪任毅畢業於哈佛大學環境工程系，GPA有3.3分，當時在找工作，被告又透露嘉里物流10天內會決定聘用哪間銀行作首次招股（IPO）事宜。

然而該公司會要求，一般應徵者大學成績的GPA至少要達3.5分，也會考慮應徵者是否有會計、財務背景、實習經歷等；但客戶推薦計劃對應徵者的GPA沒有明確要求，其GPA可低於3.5分

官指電郵未見行賄意圖

法官在裁決時指，部份涉案的電郵收件人並列作控方證人，法庭未能得悉他們如何理解被告的意思；又未覺被告的電郵中有行賄意圖，且洪在面試是否獲聘，被告都無權決定。

沒有左右聘請決定

雖然洪任毅的父親洪敬南是嘉里物流主席，但其父非上市的唯一話事人，被告是有經驗的銀行家，即使她聞說嘉里即將上市，但是否屬實她不一定心中有數，故認為她在電郵提及事件，有可能如辯方所言，只在炫耀其工作成就，又認為被告雖然是洪任毅的推薦人，但她沒有左右同事的決定，最後裁定她罪名不成立。

案件編號：DCCC504/2019