政府強制7萬機場員工本月內檢測　物流、清潔工3月起定期自願檢測

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-02 09:48

政府今日（2月2日）宣布，擬於3月在機場工作的人員，須在本月4日至25日期間，在機管局在機場內設立的專屬檢測中心接受強制檢測，以獲取電話短訊或電郵通知，供下月到機場上班時，供執法人員檢查。政府預計接近7萬人須接受是次強制檢測。 至於負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士，因風險相對較高，在完成一次性強制檢測計劃後，政府及機管局將在3月推出專設的自願性定期檢測計劃，預計涉及約2,000人。

政府今日（2月2日）公布，委托機管局負責推行一系列檢測計劃，加强保障機場員工和使用者健康，包括為機場員工安排單次強制檢測、指定前線員工自願性定期檢測計劃，以及為機場員工提供免費自願檢測服務。

食物及衞生局局長今日按法例第599J章發出強制檢測公告，規定以《機場管理局條例》提及於機場區工作人士，若於本月4日至25日受僱於政府、法定組織、機場業務夥伴、其承辦商、分判商等公司，或在外聘服務合約下向上述機構及公司提供服務，並擬於3月1日至31日繼續在機場工作者，須接受新冠病毒檢測。

機場員工接受檢測後，須保存檢測報告或載有檢測結果的電話短訊或電郵通知，以於3月內，供執法人員查核。政府預計接近7萬人須接受是次強制檢測。

政府要求機場人員接受強制檢測，本月4至25日內須前往機場內專屬檢測中心或社區檢測中心等接受檢測。（資料圖片／余俊亮攝）

有關人士須在本月4日至25日期間，前往機管局在機場區內設立的專屬檢測中心，或政府設立的社區檢測中心，接受免費病毒檢測服務。至機場區內的醫管局員工須於醫管局轄下醫療設施接受檢測。另外，有關人士亦可另行自費自行前往衞生署認可私營化驗所檢測。

未遵從檢測公告即屬犯罪，可被罰款5,000元，其後再不遵從強制檢測令者，一經定罪，可處25,000元罰款及監禁六個月。

負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士，接觸外來新冠病毒風險相對較高，政府和機管局將在3月為他們提供自願性定期檢測。(資料圖片/羅國輝攝)

另外，考慮到在機場負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士，接觸外來病毒風險相對較高。政府和機管局在完成強制檢測計劃後，於3月為高風險員工，提供自願定期檢測，詳情稍後通知，預計涉及約2,000人。

另外，政府會繼續在機場提供深喉唾液樣本瓶，供無任何病徵者免費檢測。現時每個工作天可為800名員工提供服務，並可因情況調整。