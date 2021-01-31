BNO｜機場自助保安閘口停用　助截停持BNO離境　機管局：配合政府

撰文： 孔繁栩 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-31 16:20

香港政府由今日（31日）起，不再承認英國國民（海外）護照（BNO護照）為旅行證件及身份證明。《香港01》記者今早到香港國際機場視察，發現離境大堂的自助保安閘口已經暫停使用，離境人士需向職員出示護照或身分證方可離境。 有指自助保安閘口因須剔除BNO要等待系統更新，意味港府會從關口攔截持BNO人士離境，機管局回覆《香港01》查詢表示，為配合政府新措施，自助保安閘口正作出相應安排。 入境處表示，在新措施後入境處「協助在外香港居民小組」已接獲港人查詢，並提供適切建議，暫未接獲港人未能登機回港的求助。 香港航空及國泰航空提醒旅客，可以特區護照或身分證作身分證明，登機前往香港時，航空公司須要求相關香港居民出示其特區護照或身份證以作證明。

機場自助保安閘口已經暫停使用，需改為人手檢查。（黃偉倫攝）

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記者今早現場所見，仍有旅客以BNO辦理登機手續，但自助保安閘口已經暫停使用，需改為人手檢查，有赴台旅客在進入禁區的檢查閘口時一度出示BNO，但遭安檢人員要求展示其他旅遊證件，旅客最終取出香港身分證後，方可進入禁區。

Facebook專頁「K's Aviation」早前表示，得到機管局內部信息公告，今日凌晨起，機場自助保安閘口會暫停使用以調校系統，即日起改回人手檢查證件，直至完成自助保安閘口系統改變設定為止。

機管局回覆《香港01》查詢表示，為配合政府相關聲明，自助保安閘口正作出「相應安排」。

入境處「協助在外香港居民小組」已接獲查詢

入境處發言人表示，特區政府不承認英國國民（海外）護照作為有效旅行證件和身分證明。自2021年1月31日起，英國國民（海外）護照不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身份證辦理出入境手續。

就以上新措施，有市民向入境處「協助在外香港居民小組」（小組）查詢新措施實施後的相關登機安排，小組已按實際情況提供適切建議。至今，小組並未接獲港人未能登機回港的求助。

在外遇事的香港居民如需尋求緊急協助，不論是持有香港特區護照或其他護照，可聯絡小組的24小時熱線，電話：(852)1868。

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港航及國泰：登機到港要出示特區護照或身分證

香港航空及國泰航空於網頁發出乘客通告，提醒往返香港的旅客，BNO不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其特區護照或身份證入境或離港；香港居民可繼續以其身分證用作身分證明；乘客登機前往香港時，航空公司須要求相關香港居民出示其特區護照或身份證以作證明；未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久性居民可向入境處申領簽證身分書，以作國際旅行之用。

而根據《香港01》取得國泰航空向地勤人員的電郵通知，指可用BNO辦理登機證，但同時需要提醒市民，不能用BNO出入境香港，旅客持有BNO護照，仍可用作經過安檢檢查，但出境時要用身份證。若旅客沒有攜帶身分證，則不能用e道出境，需要到人工櫃位，待入境處職員核實身份才可離境。

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