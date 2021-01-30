新冠肺炎｜機場三跑工程群組爆發共9人確診　3000工人須強制檢測

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-30 18:43

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（30日）宣布，新增28宗確診個案，本地個案佔26宗，當中6宗無源頭。 機場興建三跑工程地盤再增5名工人確診，累計共9人，涉及兩段工程包括合約編號3206及3303，個案雖工地不同但屬同一分判商，估計工人之間有機會互相接觸，包括會在貨櫃休息室食飯，可能有環境污染，有關地盤須停工14天，約6000名工人及曾逗留人士須於1月31日至2月2期間接受強制檢測。其後衞生署更正，指三跑工程兩份合約，需要接受強制檢測的工人，應是3000人而非6000。

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，機場興建三跑工程地盤今日新增5宗確診，累計共9人確診，涉及兩個不同的工程合約，包括合約編號3206主要做填海，兩患者在不同工地但隸屬同一承辦商；另一份合約編號3303，今日新增5人確診，該工程負責飛行區地面興建燈號系統，工人之間有機會互相接觸，因屬同一分判商。

首宗個案1月20日檢測發現

歐家榮表示，了解到工人會在貨櫃休息室食飯、休息，可能有環境污染。該群組傳播可能性還有工人工作時未必戴口罩，因為是體力勞動工作，故可能接觸時有會傳播。暫時未見其他工地爆疫。三跑第一宗個案是#9928，住油麻地但其住廈非早前指定區域，於1月20日在社區檢測中心發現，屬源頭不明，並無病徵，有機會在工作時傳染，但見不到明顯流行病學關係，其所屬合約工程3206地盤，只有兩宗確診，二人亦原本不相識，但同一公司、同一工作地點。

工人從屯門、東涌乘船到工地

有關工人要在屯門、東涌乘船到工地，因是興建中的工地，與機場地方分開，無法循陸路。港九小輪有份營運屯門去機場三跑的渡輪航線，之前有小輪船員爆疫，但之前調查過與乘客無密切接觸，所以未必關事。向工人了解過，到達工地後就到貨櫃更衣，再乘車到工作地點，同公司會共用貨櫃有接觸，工人之間工作時亦有接觸。

6000名工人須強制檢測

鑑於該兩合約工地出現爆發，會發出強制檢測，規定擴建三跑合約編號3206及3033的工人，在過去兩星期逗留過2小時，須於1月31日至2月2期間接受強制檢測，共涉及約6000名工人，如在1月28王1月30己接受檢測可豁免。

不排除再次強制檢測

有60人列為密切接觸者須檢疫，主要是同事、共用休息室的工人，另暫有20名同住家人須檢疫，仍正追蹤有流行病學關連人士，會視乎需要決定會否做第二次強制檢測，已分發樣本瓶予其他數千名工人檢測。

籲勿讓不同判頭工人共用休息室

歐家榮分析，今波疫情見到地盤都有幾個有大型爆發，共同點是他們會共用貨櫃，空氣流通不好及消毒清潔不理想，如有聚集除口罩談話易有傳播，故做防疫措施十分重要，建議承辦商做好消毒，亦勿讓不同判頭工人共用休息室，設有單一休息室，就不會有大型爆發。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼