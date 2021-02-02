封區檢測｜油麻地尖沙咀受限區單位逾3成冇應門　港府警告可破門

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-02 10:36

港府今日早上（2日）發新聞稿，指發現受限區域樓宇中，有多個單位住戶無應門，但有理由相信單位內有人。港府強調，據相關條例並獲衞生當局授權許可，政府可能採取法律行動，包括逐離或驅逐個別人士，或向裁判官申請手令破門進入單位。 有區議員則批評，昨日四個受限區域零確診，是市民防疫成果，並非政府功勞，促政府解釋封區準則，因「迫人開門」須理由充足。

政府表示，發現受限區域大廈多個單位住戶無應門，但有理由相信單位內有人，可能採取法律行動，包括逐離或驅逐個別人士，或向裁判官申請手令破門進入單位。（盧翊銘攝）

政府又表示，會按法例繼續禁制所有人士從受限處所進出，並在有需要時安排保安員駐守，又或在適當時候要求執達主任協助圍封，並要求有關人士負責所有有關費用。政府強烈呼籲單位內如有任何人士，須立即與現場工作人員聯絡，又或致電民政事務總署熱線電話2835 1473。

根據港府今早就4個受限區域的相關行動新聞稿，油麻地「受限區」約160戶，當中50多戶無人應門，比例佔約31%；尖沙咀「受限區」有約60戶，則約20戶無人應門，比例達33.3%；元朗「受限區」有約80戶，約14戶無人應門，比例約17.5%；至於紅磡「受限區」應門率則最高，約380戶中，只有約37戶沒人應門。

港府表示，無人應門可能包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

油麻地南選區區議員胡穗珊。 （資料圖片／李穎霖攝）

服務油麻地南選區的油尖旺區議員胡穗珊批評，政府封區檢測準則不清，令市民感到徬徨不安，是不合理。她重申零確診是市民防疫成果，並非政府功勞，她強調，政府「迫人開門」須理由充足。

港大感染及傳染病中心總監何栢良，在商台節目中表示，政府應向市民清晰交代圍封檢測的地址及原因，增加市民接受程度。

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