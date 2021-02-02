封區檢測｜封4區檢測零確診　陳肇始否認擾民　稱可令市民安心

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-02 09:16

新冠肺炎疫情反覆，港府2月1日晚上「突襲」圍封四區進行強制檢測，涉及油麻地、紅磡、尖沙咀及元朗。截至今早（2月2日），4區均無人確診。食物及衛生局局長陳肇始今日（2日）形容，封區強檢零確診情況，可令政府及市民都安心，重申政府是走在疫情之前。 被問到有個別受限區域住戶，早前已被要求強制檢測，突然再遇封區檢測是否擾民？她形容有關做法盡量嚴謹，並舉麗港城為例，稱營辦商會盡快向已檢測的人士發短訊通知結果，持陰性檢測短訊住戶可獲豁免。她又稱，政府已盡量縮短封檢時間，希望市民包容。

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陳肇始：政府走在疫情之前

四個受限區域圍封強制檢測後，無發現任何確診個案。陳肇始接受港台節目訪問時形容，情況令市民安心。她稱政府走在疫情之前完成檢測，可截斷傳播鏈。

至於為何油麻地永星里過去兩周無個案仍被封檢？她再次重申，政府要「走在疫情之前」，及早檢測，並解釋當局除個案數目、關連性外，亦會看樓齡、管理等樓宇整體情況，以及區內環境、感染情況等。

食衞局局長陳肇始。（資料圖片／李澤彤攝）

強檢廈再遇封區檢測遭質疑擾民 陳肇始：做法盡量嚴謹

部分受限區域早前曾發強制檢測公告，但昨日再遇封檢，被質疑擾民。陳肇始回應時，以麗港城為例，指當時涉事樓宇亦曾發強檢公告，營辦商會盡快為受檢居民發出陰性短訊，持有的住戶可獲豁免，重申做法已盡量嚴謹。她又說，政府已收緊要求，一宗源頭不明個案，都會全幢樓宇強制檢測，密切接觸者的密切接觸者（主要是同住家人）須接受強制檢測。而強制檢測後，若有新個案，當局會考慮再次強制檢測或安排封區檢測。



政府昨日預告會加強工作場所檢測，陳被問到工作場所的定義及停工消毒時間問題。她回應指，政府一向要求出現確診個案的處所消毒，相信衞生防護中心會評估爆發情況、涉及人數及關連性等因素，再作決定。

市民不滿 陳肇始：盡量縮短封檢時間

受訪期間，陳肇始再被追問到，有否聽到市民的不滿，以及會否提供補償。她指，民政署已努力指揮檢測，並盡量縮短封檢時間，希望市民包容。她又說，專家評估現時無空間及無條件放寬限制措施，政府理解市民抗疫已久，放假未必想困在家，故將容許市民到戶外放鬆身心，相信風險可控。