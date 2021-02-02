封區檢測｜元朗好彩洋樓無新增確診　14戶無應門　數居民今早才驗

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-02 12:12

新冠肺炎疫情反覆，政府加強推行「封區檢測」，昨天（2月1日）一夜間劃出4個受限區域，要求區內居民、商戶檢測及禁足。 其中元朗區的受限區域設於安興街好彩洋樓，大廈172名居民接受檢測，當中無人確診，惟記者今早（2日）於現場所見，接近早上7時，有大概5、6名南亞裔人士在工作人員陪同到安興遊樂場，疑接受檢測，當中最少2人是兒童，他們其後回到好彩洋樓，未知為何昨夜未有檢測。 另外，該大廈有居民指大廈內約一成單位為劏房，租戶多為南亞裔人士。亦有居民指大廈環境衛生惡劣，即使現時天氣不太熱，仍有蚊蟲滋生。居民大多滿意封區安排，但有人稱昨天下午已「收到風聲」，知道該區或被圍封。

今天早上7時08分左右開始，元朗受限區域「好彩洋樓」陸續有居民離開該大廈，民政事務總署的人員於大廈門口駐守，檢查居民的陰性結果後才准許離開。早上9時許，有食物環境衛生署職員清洗封鎖區內外的街道，好彩洋樓及安興街一帶仍屬封鎖區域，只准陰性結果人士離開，其他人不准進入。

▼2月2日 元朗受限區域「好彩洋樓」情況▼

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記者在現場所見，在接近早上7時，有約5、6名南亞裔人士步出好彩洋樓，由工作人員陪同到安興遊樂場，疑接受檢測，當中最少2人是兒童。他們於7時半左右離開遊樂場，回到好彩洋樓，未知為何昨夜未有檢測。

居民林女士批評，好彩洋樓衛生情況惡劣，升降機和樓梯都佈滿塵埃，她住的單位對出位置堆滿雜物、無人認領的衣物，滋生蚊蟲。（梁鵬威攝）

居民林女士批評，好彩洋樓衛生情況惡劣，升降機和樓梯都佈滿塵埃，她住的單位對出位置堆滿雜物、無人認領的衣物，滋生蚊蟲，「啲蚊飛到嚟，我個仔、孫都被蚊咬，琴晚都有隻蚊。」雖然大廈有人負責清潔，但仍骯髒。她認為昨天封區頗為順暢，相信做法「對市民有幫助。」

居民梁先生稱，好彩洋樓約一成單位屬於劏房，一劏四、五戶，租客多為南亞裔人士，他自己亦住在劏房。（梁鵬威攝）

居民梁先生稱，該大廈約一成單位屬於劏房，一劏四、五戶，租客多為南亞裔人士，他自己亦住在劏房。好彩洋樓在過去14天只有一人確診，患者是一名51歲男子，是機場三跑工程的工人，即有源頭個案。對於大廈只有一個有源頭個案也圍封，梁先生認為可以接受，「大眾安全囉。」至於封區檢測後無人確診，他認為「咁咪好囉。」

居民林先生表示，早前政府於部分大廈推行強制檢測，居民會搬走，難以為所有人檢測，因此有圍封的必要。 （梁鵬威攝）

個個都唔驗㗎啦，個個都話自己無事

居民林先生表示，早前政府於部分大廈推行強制檢測，居民會搬走，難以安排所有人檢測，因此有圍封的必要，「如果想好，梗係要封，個個都唔驗㗎啦，個個都話自己無事。」不過，他稱有朋友於安興街地舖工作，昨天下午4、5時已經聽聞該範圍會圍封，以致部分商戶提早關舖，「4、5點啲人都已經走，舖頭著草，收定舖。」他認為應為封鎖區內的商戶補做檢測。

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政府昨晚於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日凌晨二時前接受檢測。截至今日凌晨二時，好彩洋樓約172名居民接受檢測，政府亦在「受限區域」內派員到訪約80戶，約14戶在過程中沒人應門。