封區檢測｜政府傍晚突襲圍封尖沙咀金鑾大廈、元朗好彩洋樓

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-01 19:38

本港疫情反覆，政府日前已經四度出擊封區檢測，政務司司長張建宗今午（1日）預告，直至下周三（10日）幾乎每日至少有一個封區行動。 事隔數小時，當局傍晚隨即突襲圍封元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓、尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈，兩廈過去14日只有上周六（30日）各有一人確診，分別為機場三跑爆疫地盤工人及一名無源頭的非港人。 消息指，政府今次決定是「走在疫情前」，盡快剪斷傳播鏈，揀選封區的因素，可以包括污水、衛生環境，多高危群組聚居等等一籃子因素。

張建宗今日下午在記者會中，表明希望做到每日至少有一個封區檢測行動，務求做到「小區清零」的效果。事隔數小時，政府在傍晚7時正式公布兩個封區檢測行動，分別是元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓、尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈。

所有受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2月2日）上午約七時左右，完成兩個區的圍封行動。

值得注意是，政府今次未有交代上述兩個圍封地區中，過去的疫情是否嚴重。兩幢大廈過去14日，只有上周六（30日）各有一人確診，51歲男病人（編號：10386）住在元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓，他是機場三跑地盤工人，感染源頭亦源自工作地盤，截至昨日該群組累計已有15人染疫。

尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈的住戶則為（編號：10375），是一名50歲非香港居民男患者，其感染源頭不明，他亦到過油尖旺區的遠東大廈。

今日新增9幢強制檢測大廈，分別為深水埗長沙灣道95-99號鑽石樓、薄扶林道63號1座、白加士街66-66A、愛民邨敦民樓（K座）、紅磡家維邨家禮樓（第1座）、北角堡壘街偉文大廈、西營盤威利麻街星輝大廈、何文田邨逸文樓（第13座）及荃灣綠楊新邨D座

政府過去四度封區，包括油麻地廟街、佐敦新填地街、北角東發大廈A至D座及麗港城第5及7座。

▼1月31日 麗港城第5及7座封區檢測▼

▼1月29日 北角東發大廈解封情況▼

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▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼