強制檢測大廈｜1宗即檢增4廈　富康花園9座　興華邨美華樓上榜

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-02 18:09

本港第四波新冠肺炎疫情有所緩和，政府昨日（1日）宣布，全港所有大廈如出現一宗無源頭個案，或污水檢測呈陽性，均要列入強制檢測名單。衞生防護中心今日（2日）公布新增確診個案25宗，新增4幢大廈居民要接受強制檢測，包括柴灣興華一邨美華樓、將軍澳富康花園9座、元朗塘頭埔村16號、屯門友愛邨愛暉樓。

友愛邨愛暉樓仍待核對

衞生防護中心公布，今日新增4幢大廈的住戶須接受強制檢測，

包括柴灣興華一邨美華樓、將軍澳富康花園9座、元朗塘頭埔村16號、屯門友愛邨愛暉樓。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，屯門友愛邨愛暉樓的確實情況，仍有待核對。有關患者包括家庭主婦及文職人員，分別居於上述強制檢測大廈。

港府昨日宣布降低大廈強制檢測門檻，全港大廈若新增1宗不明源頭個案，或大廈污水檢測呈陽性，換言之，上述4幢大廈須納入強制檢測。

UNIQLO兩中招員工居疫廈

張續指，其中有3宗相關個案與之前的個案有關，該3名確診者曾於1月28日到朋友的家中聚會，途中有一同吃飯及聊天。該群組暫時已錄得有5宗確診、1宗初步確診，其中3名確診者於朗豪坊5樓的UNIQLO上班，分別為全職及兼職工作，最近的上班日期於1月30日。而最早於1月29日發病的患者，並非UNIQLO職員，暫未知是否為最初的傳播者。

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張竹君：或工作地點受感染

張竹君亦指，該群組的源頭不明，或因聚會而傳播病毒，亦有機會於工作地點受感染，不排除由最早發病的患者傳染，為安全起見，因此當局今日向朗豪坊UNIQLO發出強制檢測令，規定1月14日後，曾在該店工作的職員，不論是全職或兼職，均須接受強制檢測，並將3名確診者的緊密接觸者送往檢疫。

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張補充，早前在麗港城取得30個環境樣本，發現其中一個樣本呈陽性，來自有關個案單位的洗手盤去水位。

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