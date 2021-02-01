強制檢測大廈｜增9樓宇上榜　薄扶林道63號等7幢符1個案即檢規定

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-01 18:01

本港疫情持續蔓延，政府今日（1日）宣布，全港所有地區有大廈出現一宗無源頭個案，或污水檢測呈陽性，均要列入強制檢測名單。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，新增9幢大廈居民要接受強制檢測，當中7幢符合1宗源頭不明個案即檢規定。

張竹君在疫情記者會表示，新增9座大廈居民要接受強制檢測。（盧翊銘攝）

1深水埗長沙灣道95-99號鑽石樓

2薄扶林道63號1座

3白加士街66-66A

4愛民邨敦民樓（K座）

5家維邨家禮樓（第1座）

6北角堡壘街偉文大廈

7西營盤威利麻街星輝大廈

8何文田邨逸文樓（第13座

９綠楊新邨D座

在深水埗指定區域方面，包括長沙灣道95至99號鑽石樓。另有7座大廈因出現一宗或以上無源頭個案，因此薄扶林63號1座、白加士街66-66A號、愛民邨敦民樓、家維邨家禮樓、北角堡壘街偉文大廈、西營盤威利麻街星輝大廈、何文田邨逸民樓的居民，均要接受強檢。

其中白加士街66-66A號，早前因在1月23日至25日污水樣本呈陽性，居民曾接受強制檢測，其後在1月30日有新增無病徵個案，故要再次接受檢測。

此外，綠楊新村D座出現爆發，有個案涉及R座家庭群組個案，故亦列入強制檢測範圍。R座早前有12人確診。