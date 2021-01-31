強制檢測大廈｜基隆街大南街11幢樓強檢　居民儲存食物防突襲封區

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-31 17:28

政府昨晚（30日）公布新增新增11幢大廈須強制檢測，主要位於太子的基隆街及大南街，並於今日2時起，於大角咀詩歌舞遊樂場增設流動採樣站，為附近居民提供檢測。 有居於強制檢測大廈的住戶透露，早前每個住戶須付10萬元維修大廈，「唔知點解會驗到有污水。」亦有附近的雜貨店主坦言，受近日疫情影響，生意額下降約一成半。

居民稱早前每戶付10萬元維修大廈

旺角詩歌舞遊樂場今日2時半，已有約20人排隊接受檢測，當中以長者為主。居民於檢測後，並獲派發一盒口罩。其中，居於南苑大廈陳女士推着輪椅上的90多歲的奶奶，大讚職員的工作態度，讓她們優先做檢測。「前面有成十幾個人，嗰個人同佢哋講話方便下佢哋老人家啦。」

她指之前大廈曾有住戶確診，「都好驚㗎。」但她透露，早前每戶須付10萬元為全幢大廈維修，「唔知點解會驗到有污水。」她亦指，在電視機看到政府突襲式封鎖北角的情形，因此今早已購買乾糧、菜、魚、罐頭等食物，「我哋兩個老人家唔準備糧食，到時驚住一封就冇得食，自己有準備好啲嘛。」

雜貨店主：生意額減一成半

開業約50年、位於該區的成興隆糧油雜貨店店主施太則表示，不擔心該區或會爆發疫情，若政府突然封區，亦無可奈何，「唔係我哋話事嘛。」她坦言，近日的疫情令街上氣氛冷清，確實導致生意減少約一成半，但她認為「其實有冇生意要大家手牽手，唔係話你有佢冇呢個問題。」

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亦有大南街住戶全家連同外傭一同檢測，葉小姐表示，因公司要求陰性結果才可上班，因此得知消息後立即到場檢測。問到會否擔心封區，其妹則表示感到擔心，因始終封區限制居民的活動，會考慮購買即食麵以外的食物，如急凍食物應對。「如果可能緊急屋企物資短缺，或者買嘢食冇得出街都唔係咁好。」

基隆街、大南街共增11幢大廈須強制檢測

政府昨日因大廈污水樣本檢測呈陽性，新增11幢大廈須強制檢測。當中6幢位於近太子方向的一段基隆街，包括17-19號、21-23號、25-27號、29, 29A及31號、33-35號、37-53號 / 柏樹街16-18B嘉利大廈。

此外，亦有5幢大廈位於近年成為「文青」打卡熱點的大南街，包括32-34號、36號、38號、40-42A號美綸樓、44-62號 / 柏樹街12-14號南苑大廈。

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