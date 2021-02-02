少年毀優品360判更生中心　官指破壞如傳染病　斥號召者罪大惡極

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-02 17:42

前年反修例運動期間，優品360多次遭人破壞，有次葵涌分店有次遭滋擾時，警方拘捕了7名男女，一名18歲的男生早前承認刑事毀壞，案件今日（2日）在西九龍裁判法院判刑。主任裁判官羅德泉指，事發時的破壞行為一浪接一浪，猶如傳染病，號召進行破壞的人罪大惡極，但動手的人之角色也很重要，不然便無法成事，又認為事件顯示男生紀律出嚴重問題，須判入更生中心，並要賠償1134.5元。

被告林天樂（18歲，學生）承認於前年10月13日，在葵涌新都會廣場5樓574A號舖「優品360」損壞屬於彩鷗國際有限公司的財產。

辯方指被告仍想貢獻社會

辯方今進一步求情，指被告本性善良、孝順，打算日後成為物理治療師，事發時只是受社會氣氛影響，一時愚蠢、衝動犯案，他仍想將來貢獻社會。由於被告下年將要應考文憑試，望法庭可判處社會服務令，讓他可繼續學業，他還押3周已受到教訓，不會重犯。

在家看新聞的市民也感不安

主任裁判官羅德泉指，事件因有人不滿涉案店東的個人理念及立場，並在網上號召市民到場進行搗亂及破壞，直言行為不但財物或生意損失，更令店員受驚，甚至會令連安坐家中看新聞的市民感到不安，行為無法無天。

香港多區優品360遭人刑事毀壞。(詳看下圖)

+ 12 + 12 + 12

精人出口 笨人出手

羅官續指，當時的破壞行動一浪接一浪，如同傳染病，發起號召的人固然罪大惡極，但「精人出口，笨人出手」，動手的人角色也很重要，不然縱使出口的人如何美化、英雄化行為，沒人動手也無法成事。

羅官認為，事件顯示被告的紀律出現嚴重問題，認為更生中心比社會服務令更能針對紀律問題，於是作以上判決。

案件編號：WKCC3188/2020