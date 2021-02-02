最低工資｜政府報告推算倘經濟零增長　上調至44元可致5萬人失業

撰文： 黃詠榆 袁澍 最後更新日期： 2021-02-02 21:05

政府今日（2日）宣布最低工資水平「凍薪」，維持在每小時37.5元，屬推出政策10年以來首次。據政府公開的最低工資委員會報告，以不同情境作估算，如今年上半年經濟「零增長」，而最低工資水平仍上調0.5元至38元，會令僱主減低招聘意慾，導致基層失業人數增加800人；如果上調至44元，失業人數更會急增加5.42萬人。 政府解釋，最低工資上調會影響僱主招聘意欲，但同時又吸引更多人重投勞工市場，故推算可見會推高失業率 。政府又預料，短期內經營環境仍嚴峻，勞工市場仍面臨較大壓力，甚至出現通縮。

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政府今日公布《最低工資委員會2020年報告》，當中委員會以不同情境作推算。其中，情境二（假設2021年上半年錄得4%經濟增長）中，當最低工資調升至38元，額外薪酬開支金額約為1.6億；如調升至44元，額外薪酬開支金額約為155.3億。

調升最低工資水平 僱主減招聘、基層搵工數目增



政府解釋，最低工資上調會影響僱主招聘意欲，但同時又吸引更多人重投勞工市場，兩項因素叠加推算會令失業率上升 。政府預計，即使今年經濟向上，但如最低工資調升幅度介乎38至44元，基層失業人數增幅介乎500至4.84萬人，整體失業率升幅少於 0.1 至 1.2。

《最低工資委員會2020年報告》截圖

不過，如以情境三（ 2021年上半年經濟無增長）推算，若工資水平調升至38元，額外開支金額約為2.4億；如調升至44元，額外薪酬開支金額約為168.2億，相當於總薪酬開支不足0.05 %至1.8 %。不過，當局亦推算基層失業人數會進一步上升，失業人數增幅介乎800至5.42萬人，整體失業率升幅少於 0.1 至 1.2。

《最低工資委員會2020年報告》截圖

在兩個情境上，最低工資調升至38至44元，僱主的長期服務金潛在財政責任，亦會因而增加約3,000萬元至36.2億 。至於對甲類消費物價通脹率相應影響，則約為不足0.05至約0.9個百分點。

政府分析，物業管理、保安及清潔服務等，額外薪酬開支壓力較大，而提價能力一般較強 ， 服務價格升幅可能會較明顯 。不過，經濟活動在今年上半年，仍較衰退前低，故企業的提價能力應有限，可將額薪酬開支，全數轉嫁予消費者機會不大，如最低工資上調，相信對通脹實際影響，應較上述估算為小。

政府今日宣布，將維持最低工資為每小時37.5元。（余俊亮攝）

2020年經濟錄得最大半年跌幅 未來或通縮

報告又指，經濟及勞工市場的前景，對最低工資水平影響較大。在是次檢討期間， 本港宏觀經濟及勞工市場均出現急劇惡化，2019年下半年，經濟出現09年以來首次收縮，2020年上半年更按年收縮9%，是有記錄以來最大半年跌幅。勞工市場亦惡化，職位流失嚴重，且多為低技術崗位。

政府分析，儘管主要經濟體似乎已經度過最差時間，但全球經濟復甦仍然不確定，疫情的變化，更令勞工市場持續受壓。通脹方面，環球及本港經濟狀況低迷，外來和本地的價格壓力短期內會維持輕微，不排除會出現通縮。