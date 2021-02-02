最低工資｜港經濟深度衰退　疫市「凍薪」維持$37.5　明年再檢討

撰文： 黃詠榆 袁澍 最後更新日期： 2021-02-02 16:56

最低工資自2011年開始推行，每兩年進行一次檢討。據了解，最低工資委員會勞資雙方無法達成共識，今年最低工資或「凍薪」。勞工及福利局局長羅致光今日（2日）表示，特首會同行政會議通過接納最低工資委員會建議，最低工資5月1日起，將凍結在37.5元，是本港引入法定最低工資後，首次「凍薪」。

勞工及福利局局長羅致光，下午3時會見傳媒，講述《最低工資委員會2020年報告》，最低工資委員會主席王沛詩大律師及政府經濟顧問歐錫熊亦有在場。



羅致光表示，最低工資委員會早前已作出建議，大多數委員考慮到香港經濟處於深度衰退、失業率高企等原因，建議維持時薪37.5元水平。今早特首會同行政會議通過有關建議。他強調，有小部分委員不同意有關調整，勞資雙方委員分歧非常大，政府考慮經濟環境後，認為可以接受大多數委員的共識。

羅致光續指，最低工資法例是要在防止工資過低，及避免低薪工種流失之間取得平衡。最低工資亦不應被不應該被視為解決低收入人士或家庭、在職貧窮的唯一途徑。

▼9個全球平均樓價最高城市最低工資▼

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羅致光稱，凍結最低工資建議獲大多數共識。（余俊亮攝）

《香港01》記者問及美國經濟及就業情況，同樣欠佳，但該國建議提高最低工資，為何本港未能調高。另有記者亦問及，台灣、南韓、加拿大亦有提升最低工資，為何香港未能採取同樣做法。羅解釋，當地調整最低工資理由有「政治考慮」，香港的最低工資調整有完整機制，要平衡勞方及資方利益，要珍惜機制，達致社會最大共識。



對於凍結工資，會否加劇貧富懸殊，羅致光承認，貧富懸殊在經濟不景更嚴重，強調政府有不同措施幫助基層，目前亦有研究，將會適時公布細節

至於若明年經濟狀況轉好，當局會否考慮提早檢討，或將調整機制改為每年一檢。羅致光指出，今次接納凍結最低工資時，的確有聲音要求每年一檢。但每次檢討需要收集大量數據，並做大量諮詢工作，若改為每年一檢，只能變成機械式以方程式調整。他續指，若今年採用機械式方式調整，得出結果或與勞工界「加薪」的期望相反。下次的檢討將在2022年10月31前完成。

目前法定最低工資為37.5元，政府每兩年檢討一次。（資料圖片）

政府經濟顧問︰經濟衰退是二戰以來最嚴重

政府經濟顧問歐錫熊指出，2019年將最低工資由2017年的34.5元提升至37.5元，升幅是8.7%，而當時基本綜合消費物價指數上升了5.2%，最低工資的升幅相較高出3.5個百分點。而2019年5月至2020年12月，基本綜合物價指數僅上升1.7%，即使按照上一次的標準，維持37.5元的最低工資，相信都足夠應付。

不過歐錫熊表示，最低工資水平的釐訂，不僅僅要看通脹數字，還要視乎勞工市場情況、競爭力及社會共榮等多個方面。香港現時通脹情況相當輕微，甚至有機會通縮，形容「經濟衰退是二戰以來最嚴重。」

至於12人的委員會中，維持37.5元的決定獲多少委員支持？最低工資委員會主席王沛詩則指，為了讓委員在會上可暢所欲言，有保密協議，故不透露具體情況。

勞方委員「企硬」要求提高不獲接受

據了解，負責檢討最低工資水平的最低工資委員會，於上年9月已完成兩年一度的最低工資水平檢討工作，勞方委員在兩輪會議中「企硬」要求調升最低工資水平，但未獲其他委員接納，大部分委員傾向應凍結現時水平，最終無法達成共識，亦為史上首次。

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