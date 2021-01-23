拜登新政｜簽署兩項行政命令　涉食物援助計劃＋提高最低工資

撰文： 張子傑 何文翰 最後更新日期： 2021-01-23 04:53

美國總統拜登（Joe Biden）1月22日簽署行政命令，包括擴大食物援助計劃、幫助民眾領取紓困支票、恢復對聯邦僱員的保護，以及將聯邦最低工資提高至15美元。

拜登在白宮發表講話，指美國的經濟危機正在惡化，形容美國人的收入減少，而且勉強可以支撐，因此華府須果斷而大膽地採取行動，強調不可讓民眾面對飢餓或失業。他指大家假如可以立即採取行動，經濟在短期及長遠都會變得更強。

他亦警告美國可能有超過60萬人死於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，指華府在未來數月內都無法改變疫情的軌跡。

擴大食物援助計劃

拜登要求美國農業部（USDA）讓各州美國補充營養協助計劃（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP）的補助提升15%。它通常被簡稱為食物券計劃。

國會2020年12月底通過的9000億美元刺激經濟方案，將SNAP的補助上限增加15%，但幫不了那些所領補助已是最多的人（佔整體40%）。拜登的行政命令告訴農業部，「協助發出新指引，讓各州對最需要獲得補助的人，增加SNAP緊急分配。」

這意味着，再有1200萬人的補助會增加。

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+ 9 + 9 + 9

2020年春季國會制定了一項計劃，以確保依靠學校餐食的低收入家庭學生在停課期間，仍可獲得價格已降低，或是免費的食物。計劃名為Pandemic EBT（P-EBT），提供雜貨店代金券。

拜登在行政命令中指示農業部「考慮發出新指引，增加P-EBT的補助金15%，以準確反映學生因停課而失去的、學校餐食的價格，以及讓家庭更易於申領補助金。」

據白宮所說，此舉可讓一個3孩家庭每2個月獲得額外逾100美元的支援。

美國紓困方案：圖為美國國會山大樓，攝於9月11日。（Getty）

簡化發放紓困支票

拜登的命令要求，對那些尚未獲得補助的人，要簡化發放紓困支票的方式。

國會12月通過一個方案，讓收入低於特定門檻的美國人直接獲派600美元。拜登是支持將款項增至2000美元。他會要求國會通過法案，批准額外再派1400美元。

行政命令亦會要求財政部想辦法，向數以百萬計合資格、但未取得款項的美國民眾發放支票。

恢復保護聯邦僱員

拜登亦會在行政命令中讓聯邦僱員更易就加薪及福利進行集體談判。

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最低時薪增至15美元

行政命令指示各聯邦機構「審查哪些聯邦僱員時薪低於15美元」，並提出提高這些僱員工資的建議。拜登還計劃要求聯邦承包商支付15美元的最低工資，並提供緊急有薪休假。

行政命令還指示政府「開始工作」，以便讓他可以在上任100天內發布這一命令。聯邦最低工資自2009年以來一直維持在每小時7.25美元。

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