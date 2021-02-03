數據揭全港10萬地盤工人　一個月僅25%工友檢測　專家批不理想

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-03 11:00

第四波疫情中，多個地盤感染群組觸發社區大爆發，近日廣華醫院地盤、機場三跑地盤亦再出現群組感染。政府早於12月下旬已推出針對地盤工人的檢測計劃，但仍未能阻止疫情爆發。 《香港01》整理檢測數據，發現本港約10萬名建築工人，但只有2.5萬人在過去一個月接受為該行業而設的自願檢測，即佔總數僅四分之一，並發現當中4人確診。值得注意是，雖然有450個工地報名參加建造業議會的檢測計劃，但一個月時間過去，仍有超過三分二的工地未做檢測。 政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌直指，若花數個月才能為地盤工人檢測一次，情況不理想，「中間出咗事都唔知。」呼吸系統專科醫生梁子超亦認為，如果檢測速度太慢，不能阻止病毒傳播及爆發。

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自11月中爆發第四波疫情以來，有五個地盤群組的確診人數都多於10人，被列為「大型群組」，當中最大型的是有74人確診的「日出康城/啟德地盤」群組，而將軍澳藍田隧道地盤亦連環爆疫。近日亦錄得廣華醫院地盤、機場三跑地盤群組，當中機場三跑地盤群組有14名工人和6名密切接觸者感染。

由於第四波出現多個地盤群組，發展局委託建造業議會聯同香港建造商會，於去年12月22日展開「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」。建造業議會回覆《香港01》查詢時表示，截至去年12月底，本港有10至11萬名活躍開工的地盤工人，當中七成人於300多個大型地盤工作。建造業議會向不同的發展商、總承建商發出邀請信，結果有450個工地報名參加檢測計劃。

一個多月僅三分一工地參加檢測計劃

不過，建造業議會稱，截至今年1月31日，該計劃僅為全港104個工地、超過2.5萬名工友提供檢測服務。換言之，在一個多月內，僅三分一報名參加計劃的工地完成了檢測，仍有三分二未有行動，而全港十萬名建築工人亦只有25%接受了檢測。

將藍隧道（將軍澳藍田隧道）地盤爆發群組個案。圖為調景嶺出入口。（羅君豪攝）

建造業議會解釋，檢測服務由私人承辦商華大基因負責，華大會在周一至周六於需檢測的工地設立流動採樣亭，安排醫護人員為工友採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，目的是省卻業界自行領取及交還樣本的時間及資源。但由於需配合工人上班時間、每次即場設立採樣亭，程序較複雜，華大每天只能到數個地盤安排檢測。

陽性比率0.016%

另外，建造業議會稱，廣華醫院工地和機場三跑工地（當中的3206、3303的合約）並沒有參與是次檢測服務計劃。至於參加了檢測的2.5萬人當中有4人確診，即陽性比率是0.016%。

該計劃的檢測日期定於去年12月22日至今年3月31日，即估計需要花超過3個月去完成整個計劃。政府專家顧問許樹昌直言情況並不理想，因為若每隔幾個月才能為同類別人士檢測一次，「中間出咗事都唔知。」

許樹昌促改用抗原測試：英超用呢個方法搵到幾十個確診球員

他建議改為用快速抗原測試，每周為地盤工人驗兩、三次，雖然敏感度不及核酸檢測，但可以及早找出高病毒量的病人，堵截病毒在地盤傳開，防止在社區爆發，「15分鐘就有結果，雖然敏感度只有70%至90%，但幫一班人驗係有價值，英超開季至今，用呢個方法搵到幾十個確診球員。」

許樹昌續稱，現時地盤工人是高危群組，0.016%的陽性比率不算低，可以為他們頻繁地檢測，待疫情較為穩定時才減少次數。至於應否強制檢測，他認為政府需視乎風險而定。他補充，工地應多設幾個休息室，令工人可以分散休息，減低密度。

許樹昌建議改為用快速抗原測試，每周為地盤工人驗兩、三次。 （資料圖片）

呼吸系統專科醫生梁子超就認為，為高危群組做一次檢測作用不大，如果檢測速度太慢、相隔時間很久，其實並不能阻止病毒傳播及爆發，「等得下一次驗，都已經爆咗幾次。」他稱，若地盤群組處理不好，患者回家會把病毒傳入高危樓宇，疫情只會「沒完沒了」。

梁子超：大型工程要檢討感染控制

他指出，要阻止病毒在地盤出現及造成傳播，最重要是設有方便帶病徵工人的檢測方式，例如於地盤常設深喉唾液檢測瓶，令到有病徵的工人可以即時做檢測。另一方面，他認為工地現時的感染控制措施不理想，長遠而言必須改善更衣室、休息室等安排，並注意工人乘坐的指定交通工具上的傳播風險，才能有效阻截傳播，「如果係啲大工程，好偏遠，要坐特別交通工具，或者喺個隧道入口，要檢討感染控制。」

梁子超認為，如果檢測速度太慢、相隔很久才能為同一類別人士再次檢測，其實並不能阻止病毒傳播及爆發。（資料圖片）

倡爆疫地盤工人隔三日檢測一次

梁子超認為地盤工人數量龐大，如在未有爆發出現時要求他們定期檢測，陽性比率不會特別高；但在有爆疫的工地，就反而應該做多幾次強制檢測，以免有工人處於潛伏期而未能檢測得到。他又指出，地盤停工14天或帶來另一種風險，因為工人可能為了生計，於停工期間轉到另一些地盤工作，把病毒傳開。他建議，爆疫地盤的工人，如無被列為密切接觸者，應隔三至五天檢測一次。

另外，食物及衞生局於1月15至31日亦為全港所有建造業工地人員提供一次性免費自願檢測服務，不過記者在過去四天分別4次向局方查詢該計劃的參與人數、陽性個案數字等問題，局方均未有任何回覆。