封區檢測｜專家指現時僅針對傳播鏈下游　倡全港地盤篩檢

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-02 13:07

政府一晚四度突襲式封區，油麻地、九龍城尖沙咀及元朗都有地方劃為受限區域，是10日內八度封區。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（2日）表示，相信政府突擊封檢存在充分理據及合理懷疑，促政府向公眾解釋背後理據，以釋除市民怨氣。 另外，曾祈殷說，第三、四波疫情亦有地盤群組，可見工地或是醞釀傳播病毒的地點，工人或會帶病毒到社區，直言政府封區檢測只針對傳播鏈下游，做法滯後，促當局考慮在全港工地強檢，以阻截傳播鏈。

感染及傳染病專科醫生、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。(資料圖片)

應向公眾解釋突擊封區理據 釋除市民怨氣

曾祈殷在商台《在晴朗的一天出發》說，政府突擊封區行動，背後應有充分理據及合理懷疑，包括收集各區疫情數據，作內部跟進之用等，促政府行動前向公眾解釋背後理據，以釋除市民怨氣。

有身繫民政事務局證件之人員，穿上全套保護衣物到達尖沙咀受限區域。（盧翊銘攝）

對於有意見質疑到髮型屋理髮的市民亦被困在「受限區域」是不合理，曾祈殷認為，現時政府未必會酌情處理，估計商戶或會提早關門。他直言，社區有不同的傳播鏈和「火頭」，若大廈環境被污染，不論逗留時間長短，都有機會因接觸病毒而成傳播源頭，難以評估在「受限區域」內逗留的人士有否風險。

地盤易醞釀病毒傳播 曾祈殷倡全港工地強檢截傳播鏈

另外，繼將藍隧道、中九龍幹線中段隧道工程地盤出現群組，機場三跑地盤亦有群組爆發情況。他引早前跳舞群組爆發為例，指當時個案經由跳舞場所傳播到多個屋苑，直言若政府不針對源頭，難以防止病毒在社區傳播。

曾祈殷說，第三波及第四波都有工地爆發，可見地盤、工地是醞釀傳播病毒的地點，有機會透過工人帶到社區，但政府現時圍封大廈的策略，只針對傳播鏈下游，做法會滯後，促當局考慮改變策略，要求全港工地強檢或篩檢，曾檢測的大廈亦有需二次檢測，否則無法阻截傳播鏈。