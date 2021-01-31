新冠肺炎｜確診個案反彈近倍至53宗　三跑地盤群組累計15人中招

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-31 17:17

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日(31日)公布新增53宗確診，較昨日個案增近一倍。當中9宗為輸入個案，大部分為菲傭及印傭；44宗屬本地個案，感染源頭不明個案也回升至17宗。

關連個案當中，4宗屬於香港國際機場第三跑道地盤群組，部分人士由檢疫中心送院，至今已累計13名工人及2名家人染疫。被問到多名工人感染，現時才進行強制檢測是否太遲，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指三跑工程地盤涉及範圍大，近一、兩日才知悉個案增多，接近10人染疫時，已公佈相關群組資料。她指地盤屬高危傳播，呼籲地盤工人盡快接受檢測。

張竹君表示，今日新增的個案中，共涉23男及30女，21宗於臨時檢測中心發現；另初步確診回落至20多宗。輸入個案方面，共涉9宗，其中印尼佔6宗，全屬外傭；菲律賓及俄羅斯各佔1宗。其中一宗由印尼抵港人士，於本月10日到港，檢疫期間第19日樣本證實呈陽性。



本地個案方面，53宗確診個案中，本地個案佔44宗，無源頭涉17宗，有關連個案則有27 宗。機場三跑工程群組方面，再有4人感染，部份人由檢疫中心送院。

第三跑道地盤群組，至今已累計13名工人及2名家人染疫。(資料圖片)

被問到延遲公布群組個案，是否後知後覺，張指疫情以來，均涉及很多地盤工人，但不會逐個地盤公佈，「因為除了地盤，都有公司或食肆，故三跑情況都一樣。」她又提到，三跑群組首宗確診後，已着承建商停工14天，隨後陸續有工人感染，但涉及不同合約，「雖然同在三跑(工程地盤)，但地方都是很大」，她指近一、兩日才知悉個案增多，接近十人染疫時，已公佈相關群組。

她指，群組目前有13名工人及2名家人染疫，已發出強制檢測，暫未掌握已接受檢測人士數字。



她承認地盤屬高危傳播，由於地盤工人受制於工作環境，體力勞動難戴口罩，更衣室亦易有交叉感染，故當局有提供免費檢測，期望相關人士可盡快檢測，至於有否定期檢測需要，她則指，須待當局決定。



▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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至於元朗區接連出現多宗個案，被問到早前有指佐敦受限區域人士遷至元朗暫住，兩者間有否關係。張竹君表示，未有聽聞上述情況，「但不能否定，或者病人無話晒畀我地聽。」