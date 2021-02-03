強制檢測大廈｜7廈納檢測　黃埔花園三期1座及4座污水呈陽性上榜

社會新聞
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疫情仍未穩定，港府預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。政府就強制檢測公告刊憲，將7幢大廈納入強制檢測，其中兩幢污水樣本檢測呈陽性，分別為黃埔花園翠楊苑(第 3 期)第 1 座及第4座。

另外，任何在1月14日至2月2日期間曾在位於油尖旺亞皆老街8號朗豪坊5樓12-15號舖的Uniqlo Hong Kong, Limited工作或值勤的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於2月4日或之前接受檢測。

▼最新強制檢測大廈名單▼

最新強制檢測大廈名單

食物及衞生局（食衞局）發言人表示，經考慮專家意見後，決定加強確診個案密切接觸者的檢測，衞生防護中心會要求曾經與確診患者有密切接觸但沒有出現病徵的人士於檢疫中心接受強制檢疫，亦會要求密切接觸者的同住成員接受強制檢測。

聲明指，任何人士若曾與根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第22條接受檢疫的人士（下稱「受檢疫人士」），在其檢疫開始之日或該日之前的14天居於同一居所，並且於該受檢疫人士完成檢疫前得知有關檢疫，便須在得知受檢疫人士須接受檢疫後的兩天內接受檢測，並在接受檢測後的三天內，以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk）向政府報告檢測結果

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