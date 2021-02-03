新冠肺炎｜部分運動場所周四重開　一文睇清涉及場地與限制措施

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-03 01:56

政府早前宣布，由於疫情仍嚴峻，至少要新年假期後才會放寬社交距離措施。惟部分「涉及較少身體接觸的戶外運動場所」將有條件下重開。 政府周三（3日）凌晨公告，會於周四（4日）起重開涉及較少身體接觸活動的指定戶外體育處所。同時，為盡量減低有關感染風險，會要求場地負責人為其員工定期進行檢測，並確保場地使用者透過使用「安心出行」或其他方法保留到訪場地的紀錄，以便在出現個案時進行接觸者追蹤。

獲准重開的戶外體育處所，包括運動場跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心（包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）、攀石牆、門球場、戶外乒乓球枱及戶外羽毛球場。

上述體育處所需符合相關規定及限制方可開放，當中措施包括任何人身處體育處所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩（除淋浴或飲食外）；以及每組不得超過二人和每組之間須作出有效分隔等。另外，在可行情況下須確保使用者在進入處所前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。涉及處所運作的員工亦須每14天進行一次2019冠狀病毒病核酸檢測。