確診食肆｜再多3餐廳上榜　有患者曾光顧屯門愛定商場大家樂

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-03 01:40

本港周二(2日)新增25宗確診個案，4宗源頭不明。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多3間曾有確診患者光顧的食肆上榜，分別是北角大興樓地下「包點達人」、 樂富廣場「點出色」，以及屯門愛定商場大家樂。 至於商場及大廈方面，今日新增的名單中，有確診者曾到訪東薈城第1期、灣仔英皇駿景酒店，至於黃大仙中心北館、旺角朗豪坊，再有確診者於潛伏期間到訪。

衞生防護中心資料顯示，居於西營盤星輝大廈的男患者(編號10481)曾到訪北角大興樓(又稱大興大廈)地下的包點達人 ，另一居於黃大仙黃大仙上邨啟善樓的男確診者(編號10486)則曾光顧樂富廣場點出色，以及到訪黃大仙中心北館；居於屯門友愛邨愛暉樓第三座的44歲女病人(編號10507)，則於潛伏期內曾前往屯門愛定商場大家樂及屯門麗寶商場。

確診者亦曾到訪多個商場及大廈，今日更新的行蹤資料顯示，居於葵涌葵芳邨葵歡樓的男患者(編號10494)曾前往東薈城第 1 期，亦有26歲男患者曾赴灣仔英皇駿景酒店，名單顯示為其報住地址(編號10490)。

(《香港01》製圖 )

衞生防護中心今日公布，朗豪坊Uniqlo有3名員工爆疫，名單則顯示再多一名男子曾到訪朗豪坊，他居於馬鞍山耀安邨耀和樓(編號10492)。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 30 + 30 + 30