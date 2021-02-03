最低工資｜勞聯對凍結最低工資表示失望　商界贊成指經濟環境差

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-03 10:56

政府宣佈維持最低工資時薪37.5元，是十年來首次。勞聯主席林振昇今早（3日）在香港電台節目《千禧年代》上表示失望，現時生活成本上升，如公屋亦有加租，凍結最低工資水平，擔心會令最基層工人生活質素下降，認為當年底經濟好轉時，當局應即時檢討。香港各界商會聯席會議召集人甄瑞嫻認為，經濟未知何時復甦，凍結最低工資水平可以接受，否則行業會將成本轉嫁到市民身上。

林振昇表示，現時衣食住行成本都上升，包括公屋亦有加租，凍結最低工資水平，令基層難以維持最基本購買力，約有兩萬名工人領取最低工資，從事外判的非技術型工作，如保安及清潔等工種，相關行業受疫情影響不大，就業情況平穩，即使上調最低工資，對大部分僱主都沒有影響。

他指出低工資委員會三名勞方代表均無贊成建議，認為不能夠形容為有「共識」。他關注，由於最低工資兩年一檢，今次未有調整變相將維持四年，即使之後經濟復蘇，工人都難以調整薪金，期望當年底經濟好轉時，當局應即時檢討。

香港各界商會聯席會議召集人之一甄瑞嫻在同一節目表示，如果最低工資上升，行業亦會將成本轉嫁巿民，認為現時經濟環境差，現時不少市民都「手停口停」，上調最低工資水平是不設實際。他本身經營清潔行業，指該行業現時賺取最低工資人數好少，政府外判清潔工時薪都在50元以上。

有聽眾表示因疫情失業 斥政府抗疫不力

有70歲聽眾致電節目表示「好火滾 」，一家三口現只能靠每月6000元收入及1400元綜援，不上調最低工資是「乞衣兜攞飯食」，他指自己原本有有做兼職校工，惟疫情下無得開工，兒子亦失業，現要靠積蓄生活。

聽眾曾女士斥，現時苦況皆因政府抗疫不力、漏洞百出，指大陸官員抗疫表現差都要問責，惟港府官員一再將抗疫問題推在市民身上，「你哋做錯，就話我哋做得唔好，又無賠償，仲區區封區嚇親啲人，自己仲出緊糧。」

聽眾劉女士表示一向反對設最低工資，認為最低工資變相成為基層工人的收入水平，並會令僱主將成本轉嫁到市民身上，形成通脹。