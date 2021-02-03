教育局研推教師兩周一檢　中學：若承辦商到校可接受　否則頗擾民

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-03 14:28

新冠肺炎疫情反覆，教育局局長楊潤雄早前表示，本周將會見校長代表，積極研究農曆新年假期後的復課安排。 消息指，教育局人員在會議中提及期望教師每兩星期檢測一次。有小學校長透露，有關建議並非特定會議議程或大篇幅討論，只是略略提及，估計是教育局希望「試水溫」。 早前曾參與政府教職員自願免費檢測的路德會西門英才中學，該校副校長陳耀輝認為，若安排承辦商到校收取口水樣本是可接受，惟若要求老師在工作時間之外進行檢測，是頗為擾民。 教協副會長葉建源指出，教師非高危行業，且從無出現校園大型爆發，不少教師均認為定期強檢是擾民及無必要，若政府要求教師強檢，須拿出醫學根據。

教育局局長楊潤雄早前表示，積極研究農曆新年後繼續以半天課為原則，增加面授時間。（梁鵬威攝）

教育局局長楊潤雄周一（2月1日）表示，考慮到過去一個月有限度的面授安排下無出現校園大型爆發，本周會與議會、校長會等學界代表會面，就防疫安排、防疫儲備及教員檢測等商討，積極研究農曆新年後繼續以半天課為原則，增加面授時間，目標是本周內敲定復課安排。

有消息指，教育局正研究要求教師兩周一檢。（資料圖片／余俊亮攝）

有消息指，教育局正研究要求教師每兩星期接受一次新冠病毒檢測。



葉建源：不少教師認為無必要定期強檢



教協副會長葉建源指，自願檢測無問題，但若強制教師定期檢測，政府須提出足夠醫學理據。他解釋，教師非高危行業，疫情以來學校復課並無大型爆發，不少教師認為定期強檢是擾民、不合理亦無必要，甚至是資源錯配：「學生每日上課接觸得最多、最近的是同學，若要做檢測，應該全港要上學的人都做才有意思。」

安老院舍員工初期自願檢測，其後變強制兩周一檢。葉建源直言，長者受感染風險及感染後果可相當嚴重，但放觀全球，兒童感染情況及嚴重程度明顯較輕，不應將學校與安老院比較。

路德會西門英才中學全體教職員早前參與了政府推出的免費自願檢測。（資料圖片）

西門英才中學副校：若要求老師工作時間以外檢測是頗擾民



路德會西門英才中學副校長陳耀輝表示，該校近百名全體教職員，不論教師、校工、保安，甚至實驗室人員，早前參與了政府推出的免費自願檢測。承辦商上月底到校派發樣本樽，翌日再收回口水樣本，約兩天便收到陰性結果短訊及信件證明。

他形容檢測運作大致順利，同事反應亦正面，相信若政府有意推出檢測，可參考早前經驗。惟他直言，實行安排須仔細考慮，他解釋，若要求教師自行到社區檢測中心，須讓教員在上班時間內檢測：「若繼續維持彈性上課時間，學校步行距離內有檢測中心，每半月一次亦合理，但如果上課時間表不變，要求老師額外安排時間檢測，是頗擾民。」