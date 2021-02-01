復課｜楊潤雄：研農曆年後增面授時間　以半天課為限　望本周敲定

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-01 17:50

新冠肺炎疫情反覆，政府多名官員今日（2月1日）下午4時在政府總部會見記者，交代最新防疫抗疫措施，疫情記者會則延至下午5時15分舉行。 教育局局長楊潤雄表示，考慮到過去一個月有限度的面授安排下無出現校園大型爆發，會積極研究農曆新年後，約2月底起增加面授時間，惟避免學童一起吃飯，會以半天課為原則。 他透露，未來一至兩天會與議會、校長會等業界代表就防疫安排、防疫儲備及教員檢測等商討，目標是本星期內敲定復課安排。

1月11日，教育局容許中小學安排不多於全校六分之一學生回校，恢復面授課堂。（資料圖片／梁鵬威攝）

政務司司長張建宗、食物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀和食物環境衞生署署長劉利群亦有出席。

最後機會贏256GB iPad Air，立即入嚟票選01最強勢新聞大奬！<<投票贏大獎>>

張建宗：專家評估疫情處於關鍵時刻 農曆年前放寬有困難



張建宗表示，近日疫情有輕微回落跡象，得悉多個行業受影響，失業情況正在惡化，而學校停面授課維持一段日子，希望盡快恢復面授課程。他透露，過去周末政府與專家舉行會議，專家評估疫情處於關鍵時刻，仍須一般時間才可有改善，直言農曆年前放寬有困難。他說，政府將在未來兩周採取更果段及進取的做法壓制疫情，希望受影響行業在農曆年假後陸續有序營業，而學校亦可逐步恢復面授課程，令學童有正常校園生活。他透露，政府會與學校商討復課安排及有確診者時的應急方案。

教育局局長楊潤雄表示，積極研究農曆新年後、2月底起增加面授時間，以半天課為原則。（盧翊銘攝）

教育局局長楊潤雄表示，教育局一直與學校緊密聯繫，希望在防疫及學習需要取平衡，而政府1月初公布中小學可安排不多於6分1全港學生人數，以半天制回校上課，當時宣布會維持至農曆年假。他指，考慮到過去一個月有限度的面授安排下無出現校園大型爆發，故積極研究農曆新年後、2月底起增加面授時間，惟避免學童一起吃飯，會以半天課為原則。



他透露，未來一至兩天會與議會、校長會等業界代表就防疫安排、防疫儲備及教員檢測等作商討，本星期內敲定復課安排，再作公佈。