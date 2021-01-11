中小學局部復課　小學生：補習追進度　面授「老師望住」效率高

教育局日前宣布，中小學復課後每半日回校人數最多為全校學生人數六分之一。今天（11日）是中小學自聖誕及新年假期後首日復課。有回校小六學生表示，網課學習效率不如面授課，會擔心自己跟不上學習進度，故平時會補習，亦認為補習對自己的學業相當重要。

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學生：網課「有啲人熄住鏡頭打機食嘢」 實體課更專心

今天是中小學自聖誕及新年假期後首日復課。據教育局指引，中小學復課後每半日回校人數最多為全校學生人數六分之一。回校小六學生鄧同學稱，本學年只回校2至3個月，感到自己「學唔到嘢」，為跟上學習進度，他一星期會上2節補習班，提前預習課程。鄧同學又指出，網課學習效率不如實體課，知道「有啲人熄住鏡頭打機食嘢」、「老師問問題都唔答」。

鄧同學指，網課學習效率不如實體課，知道「有啲人熄住鏡頭打機食嘢」、「老師問問題都唔答」。 (梁鵬威攝)

小六學生何同學同樣表示實體課學習效率更高，自己一星期會上4節補習班。他認為面授課程更有「壓迫感」，「有老師望住」，而進行網上課程時，老師大多數時間只會分享教材到螢幕上，會令他「冇咁專心」。



另一小六學生陳同學亦稱，雖然對自己學習有信心，能跟上進度，但仍會進行一星期2次的補習班。但亦有同學對自己的成績相當自信，不用補習，稱：「我成績不嬲都好好嘅。」

校長：學生須穿校服上網課 減課時冀令學生更專注

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成指，疫情之下必須使用網上授課，教學效率下降是意料之內。而學校為讓學生更有課堂參與感，仍然會讓學生準時早上8點開始上課，且上課時亦必須穿著校服。而學校編排時間表亦有在保證學習進度的同時縮減課時，務求讓學生更加專注。