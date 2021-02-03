強制檢測｜地盤大爆發未納強檢　一文睇清哪些行業要檢測才能開工

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-03 14:11

本港新冠肺炎疫情持續，近月多個工程地盤出現大爆發，將軍澳藍田隧道、中九龍幹線工程、機場三跑至少逾百名地盤工人及相關人士確診，懷疑有患者將病毒帶入社區，令疫情無法制止。 港府由疫情至今，已針對不同行業作出強制檢測公告，或要求持陰性報告才能上班，包括最新的機場工作人員、康文署場地職員、安老院、殘疾人士院舍及護養院員工、的士司機等。惟每當地盤出現多宗確診個案，政府僅要求指定人士強制檢測、檢疫隔離及建議停工等，並未有下令要求全港地盤工人強制檢測才能上班。

新冠肺炎，機場三跑工程有群組爆發。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

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根據衞生防護中心昨日（3日）公布最新確診資料，將藍隧道群組有50人、中九龍幹線群組37人、機場三跑有20人。

張竹君曾稱：地盤屬高危傳播

衞生防護中心傳染病處主任張竹君本周日（31日）在疫情記者會上表示，在三跑地盤首宗確診後，已着承建商停工14日，張認為地盤屬高危傳播，由於受制於工作環境，體力勞動難戴口罩，如以貨櫃充當更衣室亦易有交叉感染，已呼籲地盤工人盡快接受檢測，至於有否需要指定地盤工定期檢測，張則指須待當局決定。

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事實上，有5類職業或指定場所工作的人員已須強制檢測。

1.機場工作人員本月內要強檢

政府針對其他行業發出的強制檢測令，或指示要有陰性報告才能復工的力度似乎較大。港府昨日公布，擬於3月在機場工作的人員，須在本月4日至25日期間，在機管局在機場內設立的專屬檢測中心接受強制檢測，以獲取電話短訊或電郵通知，供3月到機場上班時，供執法人員檢查。政府預計接近7萬人須接受是次強制檢測。

至於負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士，因風險相對較高，在完成一次性強制檢測計劃後，政府及機管局將在3月推出專設的自願性定期檢測計劃，預計涉及約2,000人。

2.政府運動場地職員每14日檢測

至於康文署場地，政府將於明日（4日）起重新開放較少身體接觸的戶外運動場所，已要求場地負責人為員工定期每14日進行一次檢測，並確保場地使用者以「安心出行」或其他方法保留到訪紀錄。

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3.院舍職員

就其他高風險或高接觸群組，政府正進行第六輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測，任何會在本月7日至20日期間值勤的院舍職員，須於1月28日至2月6日期間，按照公告指明的規定及程序，進行核酸檢測。

4. 的士司機

至於的士司機，政府已於去年12月9日至22日期間，為的士司機特設專屬檢測中心檢測。

5.醫管局為部份員工定期檢測

另外，醫院管理局上月公布，由‪1月11日至1月24日期間，‬先導為需要照顧較體弱病人的指定員工安排定期檢測服務，包括於日間中心為癌症患者提供化療或電療的員工、紓緩治療外展小組等。