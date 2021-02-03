河套區鐵路接駁皇崗　黃偉綸指運房局持開放態度　創科園願配合

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-03 14:34

落馬洲河套區港深創新及科技園的發展涉逾181億元，將於本周五（5日）於財委會審議撥款。有建議指興建鐵路交通經河套區接駁新皇崗口岸，發展局局長黃偉綸今日（3日）於立法會會議上指，運房局對項目持開放態度，而創科園公司亦願配合發展。

創科園設計概念圖。（區議會文件圖片）

立法會議員林健鋒於立法會會議上指，深圳河套區配套已興建得七七八八，指本港應「快馬加鞭」，又指應有交通配套配合河套區發展，問及政府會否有計劃以鐵路接駁。會上亦有議員關注新發展區的規劃。發展局局長黃偉綸指，河套區首批大樓將於2024年落成，形容為屬「相當快」，指內地擬於皇崗口岸推一地兩檢配合鐵路，而港府須小心考慮可行性。而其中一個較近的北環線將於2034年落成，而對於有建議興建鐵路交通經河套區接駁新皇崗口岸，他指將涉及北環線支線鐵路。而據他了解，運房局對建議持開放態度，未有定論，而創科園公司亦願配合發展。

內地正重建皇崗口岸，日後或推「一地兩檢」，並已預留港鐵北環線的接入口。（深圳市口岸辦圖片）

對於新界北新發展區，黃偉綸指涉及700多公頃，已於去年拉前發展時間表，指將沿用現有規劃機制。他又指，新發展區有空間預留土地發展公共設施，但指當局接下來需要加把勁作設施的設計等工作，而舊區則比較難處理，因要等待重建及以一地多用方式釋放發展空間。

他又提到，於啟德發展區，將於前跑道位置興建休憩公園，海濱亦有空間供行人及單車使用，而部分位置將交由私人發展商發展，其後會由政府負責管理。

落馬洲河套區港深創新及科技園的發展涉逾181億元，及P1公路研究款項將於本周五（5日）於財委會審議撥款。