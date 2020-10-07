河套區創科園無鐵路接駁　新皇崗口岸一地兩檢接北環線暫落空

內地正重建皇崗口岸，日後或推「一地兩檢」，並已預留港鐵北環線的接入口。過往曾有建議提到，北環線應考慮途經落馬洲河套區創科園，改善擬興建的港深創新及科技園的交通，並接駁新皇崗口岸。不過相關計劃疑暫時落空。 港府近日就就河套區發展工程諮詢元朗區議會意見，當局向區會提交的文件中，河套區創科園對外接駁交通，主要透過道路連接落馬洲港鐵站，未見河套區內另設鐵路站。即擬建北環線支線，接通以「一地兩檢」通關的新皇崗口岸的建議暫時落空。 有元朗區議員表示，當局會上透露河套區第一期的主體工程，不會設鐵路站直接接駁，認為交通配套或成一大問題。他又質疑，當局未能交代創科園的願景，假如於該處工作的主要為內地居住人士，政府需交代屆時如何安排出入境。《香港01》正向相關部門及科技園查詢。

落馬洲河套區擬興建創科園，由香港科技園全資擁有的「港深創新及科技園有限公司」負責上蓋建設、營運、維護和管理。政府則負責河套地區的基礎及有關配套設施。政務司司長張建宗曾提到，香港會與深圳配合國家發展，共同努力推動包括創科園在內的重點合作項目，冀粵港澳大灣區可成為國際科技創新中心，以及「亞洲的矽谷」。

根據港府提交元朗區議會的一份會前文件，當局預料河套區上，兩期創科園共興建67座樓宇，首幅土地預料2021年年底前，交付創科園公司，展開首3座樓宇及相關設施建造工程。第一期第一批次發展，可於約6年內分階段落成。

第一期主體工程項目中，包括連接港鐵落馬洲站的連接道路，以及連接落馬洲路與粉嶺/新田公路的連接道路。（區議會文件相片）

落馬洲河套區位處邊界，過去有意見擔心交通配套不足，倡北環線連接至河套區；另外，之前內地計劃重建皇崗口岸時，亦預留位置接駁北環線支線，日後或推「一地兩檢」通關，即從河套區可「搭鐵」過境。

元朗區議會文件顯示，河套區的第一期主體工程項目，主要以道路連接，包括興建一條直接道路，連接河套區至港鐵落馬洲站；另有一條西面連接道路，接駁粉嶺公路。土木工程拓展署於2008年底的工程項目簡介中，提到河套區可能與北環線有關連。不過根據是次文件所見，至少在第一期的主體工程中，未見北環線會接入河套區，日後創科園工作的人員，未必能藉北環線支線，由新的皇崗口岸以「一地兩檢」過關，估計仍需繞經福田口岸過境。

第一期主體工程項目中，包括連接港鐵落馬洲站的連接道路，以及連接落馬洲路與粉嶺/新田公路的連接道路。（區議會文件相片）

元朗區議員區國權表示，本周初發展局及創科局就河套區發展諮詢區議會。他表示，根據現時方案，主要是文件所述兩條道路接駁河套區，不會有鐵路直接連接，相信交通或出現問題。他續稱，會上議員關注河套區的願景、屆時內地人的入境安排，以及落成後的就業情況，是否以內地人為主等，不過局方未能詳細交代。他又指，之後河套區亦有第二期發展，屆時會否有鐵路仍是未知之數。