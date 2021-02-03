新巴城巴傳裁員　10多名文職受影響　工會批資方歲晚裁員違反承諾

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-03 18:40

新冠肺炎疫情下，運輸業大受影響，繼早前九巴傳出裁員，新巴及城巴亦有10多人被裁。工會透露，近兩周新巴、城巴逐步裁減後勤部門文職人員，涉及10多人，當中不少為資深員工，個別受影響員工逾20年年資，批評兩巴臨近歲晚裁員，「咁嘅環境點搵工」；更指新股東違反當初的「不裁員承諾」。 新巴城巴回覆時未直接回應，指第四波疫情影響下，客量大跌四成，會致力確保接近4,000名車長的崗位。

新巴職工會理事長林錦標表示，最近兩周新巴及城巴逐步裁減後勤部門的文職人員，至今有約10多人被裁，主要為資深員工，當中有人逾20年年資。他續指，雖未有車長受影響，但未知公司會否繼續裁員。

下周便是農曆新年，林錦標批評，僱主於歲晚裁員，未與員工共渡時艱，「咁嘅環境點搵工？」另外，去年8月新巴、城巴易手，大股東為私募股權投資公司善水資本，新管理層接手時，曾向工會承諾不裁員。林直言，資方現時食言，對此感到遺憾。

林錦標批評，公司未有遵守不裁員的承諾。（資料圖片／黃舒慧攝）

在裁員的同時，新巴及城巴昨日（3日）向員工發電郵指，將於本周五（5日）向寫字樓同事，發放年終獎金、雙糧或酌情特別獎金等；又會舉行抽獎送出350盒賀年糕點。林錦標認為，既然公司有資源發放獎金及送出糕點，就更不該裁員，應盡量保留員工。

新巴、城巴回覆《香港01》查詢時，未有正面回應裁員傳聞，亦未透露會否進一步裁員，僅表示受第四波疫情影響，巴士客量大跌四成，持續承受巨大損失，但仍會維持巴士服務，並致力確保接近4,000名車長的崗位。