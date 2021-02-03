中大校長、各書院院長發聯合公開信　稱嚴正處理違法行為不能袒護

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-03 19:27

中大上月中發生保安被撒粉案，拘捕四名中大學生。中大校董會主席梁乃鵬、校長段崇智和九間書院院長今日聯合發出公開信，指大學絕不容忍任何違反大學規則及多元共融精神、破壞校園秩序及大學聲譽、以及任何形式的暴力及違法行為。聲明指，即使事件只屬一小撮成員的行為，也必嚴正處理；又指大學並非法外之地，任何人因其違法行為而受到執法部門跟進，「大學不能袒護他們」，必須配合調查工作。

中大校長段崇智、校董會主席梁乃鵬和九間書院院長今日聯合發出公開信，指大學絕不容忍任何違反大學規則及違法行為，會嚴正處理違法行為。（資料圖片）

大學管理層聯合公開信指，香港社會因深層次矛盾引發起風波，社會人士看法不一，校園不幸成為角力場所，成員之間發生爭執及欺凌，校園後來更遭大批外來人士佔據作違法行動、有成員被捕、設施被毀，也重創了中大人的心靈。

公開信指，對於近月再次發生違規及違法事件，甚至有學生因而被捕，他們感到極度痛心；而對於校內外人士為表達政見而強加於大學的污名，恣意催毀員生創校以來建立的努力及聲譽，予以強烈譴責。

管理層稱，會仔細檢討及改善現行措施，同時會加強與學生的溝通及教育，推廣守法意識及多元共融的精神，又強調大學在平衡各方意見的同時，堅決反對及譴責任何暴力及違法行為。

公開信續指，對於校內一小撮成員採取激進甚至違法的行為，無論行動背後有任何訴求及目的，也不能作為辯解的理由，必須承擔後果。大學設有不同渠道讓成員表達意見，但前提是必須守法、和平理性、尊重他人、尊重所有的成員均有同等表達意見的權利。

中大學生會即將換屆，候選學生會內閤「朔夜」參選宣言提及，中大向政權低頭，甚至主動獻媚，報警拘捕本校學生。（候選內閣社交專頁）

中大候選學生會參選宣言批中大向政權低頭 大學發聲明反駁

中大學生會即將換屆，候選學生會內閤「朔夜」參選宣言提及，中大向政權低頭，甚至主動獻媚，報警拘捕本校學生，又提到與港人同行、弘揚本土文化、鞏固共同體意識。

中大今日發聲明指，候選內閣最近發表的參選宣言及媒體訪問中，涉及對大學的失實指控及有可能違法的言論，表示強烈反對。

中大表示，對於校園內發生的違法及違規事件，大學必定嚴肅處理，並有責任配合執法部門的工作，以保障所有員生的安全。中大稱，授權予保安人員維持校園秩序及治安，目的是保障所有員生的安全。而大學亦曾就校園保安問題與學生溝通及解釋相關措施的必要性。

中大指，保安人員處理校園發生的違法及違規事件，在有需要時尋求執法部門協助，屬正常及必要的職責範圍，濫權的說法毫無根據。此外，中大學生會幹事會候選內閣成員參與及支持違反校園管理措施的不合作運動，有違學生組織應當維護校園秩序及學生福祉的原則。大學有權對鼓吹違法言論及行動的員生作出嚴厲處分，包括終止有關員生或組織的職務。