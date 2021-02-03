復課｜教育局指農曆新年後可全面復課　前提須全校教職員先檢測

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-03 20:13

早前教育局長楊潤雄表示，農曆年假後會循序漸進恢復面授課堂。教育局今日（3日）傍晚指，考慮到疫情最新發展、衛生專家的意見及學校的準備情況後，決定所有幼稚園及中小學、補習學校在農曆新年假期後，面授課堂時間可增加至以不多於全校人數三分一為限，上課時間仍以半天為限。 教育局又指，如果學校能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，並定時接受檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。

教育局指，如有學校能安排全校教職員定期每兩星期進行病毒檢測，這些學校有條件全校恢復半天面授課堂。（梁鵬威攝／資料圖片）

拒檢測只可安排三分一學生復課

教育局發言人表示，明白學校及家長都希望學生有更多面授課堂時間，不會因為持續抗疫令學生失去學習機會，決定在農曆新年假期結束後，由早前讓全校6分1人回校，進一步放寬至3分1為上限，而上課時間維持半天。

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發言人續指，根據衛生專家的意見，除了學校現時已實施的防疫措施外，「病毒檢測也是防疫抗疫的關鍵」，按早前推出的教職員及學校宿舍員工檢測計劃的經驗，認為若有學校能安排全校教職員定期「兩周一檢」，就有條件全校復課半日，相關學校要在復課前14天內完成檢測，並向教育局申請。教育局將在日內發信給學校通知相關細節安排。

教育局提醒學校在全校未復課時，應彈性運用不同教學模式教學，而學校亦須如常開放；家長亦應留意子女健康情況。

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