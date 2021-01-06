停課｜下周起可1/6學生回校　有中學安排中三及中六生各上課半晝

新冠肺炎疫情持續，教育局早前公布，全港中小學及補習社須繼續停課至農曆年假，維持網上學習；但考慮到停止面授課堂已久，教育局有限度放寬回校安排，由早前只容許中六及小六生回校的安排，延伸至其他級別學生，學校可按校本情況決定回校班別。 有小學校長表示，農曆年假前的三星期只安排小六生回校，希望把握「最後時間」，為學生升中做準備。有中學校長則指，會安排須應考公開試的中六生，以及即將面臨高中選科抉擇的中三生回校。

教育局容許中學每日安排兩批學生，回校上半天實體課，每節人數以全校六分一學生為限。（資料圖片）

津中議會主席：提供彈性、校本安排是好事

中學方面，教育局容許每校每天恢復兩節半天課程，每節以全校學生人數六分一為上限，為免學生在外用膳，同日上下午須為不同班級學生。

津貼中學議會主席劉振鴻認為，教育局放寬是好事，是聆聽了學界意見：「中六公開試、中五課程緊張，部份學校會安排他們回校；但中三又接近選科，需要成績參考，教育局提供彈性給學校校本決定，是較易處理。」

津貼中學議會主席劉振鴻認為新安排給學校提供彈性是好事。 （資料圖片）

樂善堂余近卿中學中六生返上午 中三生返下午

身兼樂善堂余近卿中學校長的劉振鴻說，下周一至農曆年假約有三星期，考慮到愈多人回校風險愈高，加上中六及中三分別面對公開試及選科的重要時刻，故安排中六生上午回校、中三生下午回校，「中六早前已考一次模擬試，但要應付公開試，我們安排了中三先上一星期實體課，之後兩星期考試，作選科參考。」

至於課堂內容，劉振鴻透露，擔心中六生壓力太大，故保留了音樂、體育及藝術等課節，希望學生有放鬆的時間。

校方預留時間消毒，該校安排上午兩節之間有45分鐘時間消毒學校的操場及洗手間等公共空間，減低病毒傳播風險。由於其他年級繼續上實時網課，學校已在全校課室安裝網課設備，並安排每兩節之間有10分鐘小休，方便教師轉堂，「一教完中六或中三，旁邊課室已可上網課。」

將軍澳循道衛理小學校長林德育表示，會安排小六生回校上半天課，把握升中前的「最後時間」做準備。（鄧穎琳攝）

林德育：把握最後時間 助小六生預備升中

至於小學，教育局只容許學校進行上午的半天面授或考試，同樣以六分一學生為限。將軍澳循道衛理小學校長林德育表示，全港學生人數多，不少家長都認為疫情未回落至個位數都不適合復課，認為教育局是次安排合理。

考慮到小六學生自理能力較高，該校將安排即將升中的小六生回校，預備呈分試及升中面試，「扣除假期，小六生只有4至5個月就升中。去年1月起沒正常上學，想把握最後時間預備升中，加上部份中學在自行分配階段安排面試，回校老師可以幫忙準備。」

疫情持續接受一年，林德育直言，學生的社交能力及人際關係發展明顯受影響，故該校陸續安排下午進行網上工作坊及活動，提供機會讓學生與同齡人相處。