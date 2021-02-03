康文署2月9日重開部分戶外場地　較原定時間遲5日

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-03 21:42

政府早前表示，星期四（4日）起會重開部分較少身體接觸的戶外運動場所，但康文署今日宣布，會在下周二（9日）才重新開放運動場跑道、網球場、戶外羽毛球場等部分康樂場地，較原來公布遲5日。康文手中十大日指，使用者必須使用「安心出行」，而戶外體育處所亦只可進行不得超過兩人的活動或訓練。

運動場跑道及網球場等戶外較少身體接觸的運動場所將於2月9日重開。（資料圖片）

政務司長張建宗於2月1日的記者會上表示，將於周四(4日)起重開涉及較少身體接觸活動的戶外場所，會為場所員工做定期檢測減少傳播，並要求使用安心出行應用程式。惟康文署今（3日）宣布，為確保場地已採取開放體育處所所需的措施，如安排相關場地員工進行病毒檢測等，會於下周二（9日）才重新開放部分場地，較原來公布遲5日。

康文署指，市民可於本周六，即2月6日起，在網上預訂重開設施，而預訂櫃枱亦會在下周一（8日）恢復服務。

張建宗早前表示，部分較少接觸的戶外活動場所可在周四重開。（資料圖片／高仲明攝）

康文署表示，市民進出運動場所時，必須利用「安心出行」手機應用程式紀錄曾到訪，或登記個人資料及到訪時間。署方亦會限制球場或運動場緩跑人數，處所內只可進行每組不超過兩人的活動。

農曆新年期間，重開的康樂設施均會暫停開放，但部分網球場、射箭場及攀登牆等，會提早在年初三（14日）重開。

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