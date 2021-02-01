【新冠肺炎】部份運動場所周四重開　入場需留紀錄　港超有望復操

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-01 17:51

政府今日（1日）宣布，由於本港疫情仍嚴峻，至少要新年假期後才會放寬社交距離措施。不過，部份「涉及較少身體接觸的戶外運動場所」，將在周四（4日）重開，惟市民如要使用，需遵守一個條件。

政務司司長張建宗今日率一眾官員會見傳媒，談及新年前後的社區檢測及社交距離措施，他明言新年前難以放寬現行措施，經審慎考慮，延長表列處所關閉等措施到2月17日，意味健身中心、拳館等仍需關閉。

不過張建宗同時指，「今個星期四（4日），會重開涉及較少身體接觸的戶外運動場所」，確切場所仍有待政府公布。

政府去年曾關閉、又重開運動場所，當時所指的「部分涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」：

政府去年8月亦曾採取類似措施，先重開部份戶外運動場所，以當時措施，政府所指的「部分涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」，包括：運動場的跑道、網球場和練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場。

張建宗同時指出，市民若要使用重開的運動場所，「要用安心出行或其他方法，保留到場地的記錄」，安排較以往有所不同。

對於已多次爭取重開的健身中心、拳館、舞蹈室等場所，張建宗今次未有提及，但就稱：「若疫情防控理想，受影響行業有望在新年假後逐步有序恢復營業」。

至於爭取重啟訓練多時的香港超級足球聯賽，終迎來曙光，8間參賽球會明日（2日）會與足總召開港超聯會議，預料會上將談及復操和隔離安排。

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