封區檢測｜土瓜灣、柴灣及屯門約2,548人檢測　暫未有確診個案

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-04 07:54

政府於約清晨6時36開始，先後宣布完成土瓜灣、柴灣及屯門受限區域強制檢測，行動中共約2,548人接受檢測，土瓜灣及柴灣沒有發現任何確診個案，惟屯門有少部分樣本檢測結果仍在核實中。 政府指正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，會另行公布正式解封時間。

根據政府聲明，3個受限區域的強制檢測行動均於清晨完成，各區情況如下︰

土瓜灣受限區域（即土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座）截至今日零時三十分，約241名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約108戶，約8戶沒人應門；

柴灣受限區域（即柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓）截至今日凌晨二時，約1820名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約760戶，約38戶沒人應門；

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屯門受限區域（即屯門海珠路7號豐景園第一座）截至今日凌晨二時，約487名居民接受檢測，當中有少部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪約256戶，約28戶沒人應門。

政府表示，各受限區域內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經由指定出口離開。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。