確診大廈｜有患者報稱住恒大　新填地街、長樂街封區範圍有患者

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-04 01:11

疫情走勢近兩日似稍為回落，本港周三（3日）新增19宗確診個案，源頭不明個案佔7宗。衞生防護中心晚上更新確診患者住所，曾被突襲封區的新填地街及長樂街，雖然日前解封時公布零確診，但新增患者中再有人報稱曾居於該處，可能是於圍封前已送院但未確診個案。

▼2月3日新增確診個案居住過的住宅大廈名單▼

港島區周三錄得7宗確診個案，冠絕其他區域，其中灣仔石水渠街8號有兩人確診，兩人都有感染源頭；北角摩天大廈E座亦有兩人染疫，一人為無源頭的34歲女患者（編號：10529），另一人是有源頭的41歲女病人（編號：10527）。銅鑼灣禮雲大樓1座、上環嘉寶大廈及鴨脷洲海怡半島美浚閣21座亦榜上有名。

中產屋苑海怡半島有居民染疫。（資料圖片／周立賢攝）

此外，屬於機場三跑爆疫工地群組的27歲女患者（編號：10523），居住佐敦長樂街24號，報稱2月1日已有病徵，本周二曾被突襲封區，而另一名居住在油麻地新填地街159號的34歲女病人（編號：10524），其大廈亦在本周一被圍封要求強制檢測。由於政府指近日的圍封區域都是「零確診」，估計相關患者可能是圍封前已送院。

九龍城區3宗確診個案全部來自紅磡，兩人居住在富業大廈，一人為海逸豪園19座居民。新界東一名患者住在香港恒生大學B座李兆基綜合大樓，他是22歲男子（編號：10521）。《香港01》已向恒生大學查詢患者身分、最後到校日子等，暫未獲回覆。上水莆上村亦有一名患者確診。

報稱住址為恒生大學B座李兆基綜合大樓的一名22歲男子確診。（資料圖片）

過去14天患者住所及到訪地點行蹤：