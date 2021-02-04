空姐牛肉飯老闆娘私人檢控被拒提上訴　官稱涉法律問題轉上訴庭審

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-04 12:35

空姐牛肉飯老闆娘郭德英，和商人王文漢去年以私人檢控方式，分別控告香港電台及廣播處長梁家榮和時任立法會議員郭榮鏗公職人員行為失當，但裁判官拒絕受理。兩人早前提出上訴，兩案今（4日）在高等法院作指示聆訊，王表示因郭榮鏗已被遞奪議員資格，因此放棄上訴。法官張慧玲則指示，把郭的案件交由上訴庭處理，以釐清涉及私人檢控的法律問題。

郭欲檢控梁家榮5項罪名

上訴人郭德英指港台節目內容偏頗，控告廣播處長梁家榮5項公職人員行為失當罪；

另一上訴人王文漢則不滿立法會內務委員遲遲未選出主席，控告主持會議的郭榮鏗14項公職人員行為失當罪。惟兩人的申請均遭裁判官拒絕。案件今處理時，郭德英和王文漢均沒有律師代表。

應以何種方式提上訴有待釐清

法官張慧玲表示，兩案涉及多項重要議題，案件應交由上訴庭處理。張官指，不滿裁判官拒受理私人檢控，可以裁判法院上訴，或以司法覆核方式提出，惟應以哪一方式提出，尚待釐清。

私人檢控應考慮那一標準亦有需釐清

此外，郭德英和王文漢提出的私人檢控，原審裁判官均以兩人未能提供一個表證成立的案情，而拒絕申請。惟以往亦有涉及私人檢控的案件，則以是否有合理成功定罪機會作準則，以決定是否受理。張官指，合理成功定罪機會的準則，較提供表證成立案情為高。處理私人傳票時應考慮哪一個準則，亦需釐清。

王撤銷對郭榮鏗的上訴

在郭德英未有反對下，張官指示把案件交由上訴庭處理，王文漢則表示，郭榮鏗已被遞奪議員資格，正義得到彰顯，因此亦撤銷上訴。

案件編號：HCMA216、298/2020