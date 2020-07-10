空姐牛肉飯老闆娘郭德英　不滿未能檢控梁家榮　求覆核再被拒

空姐牛肉飯老闆娘郭德英，不滿港台節目內容偏頗，以私人檢控方式控告香港電台及廣播處長梁家榮行為失當，但遭法庭拒絕。郭不服決定，今(10日)與代表她的大狀容海恩及黃汝榮，到西九龍法院要求覆核，更指法庭沒有給機會她作陳辭，惟裁判官鄧少雄聽罷後仍認為理據不足，維持原有決定。郭在庭外稱會考慮上訴。

指官未有索進一步資料

申請人郭德英今由大律師容海恩及大律師黃汝榮代表。容大狀甫開庭便申請讓郭坐在身旁，鄧官則指該排座位只予法律代表列席。

容大狀隨後表示，鄧官未有進一步向郭索取資料，亦沒有作公開或內庭聆訊，以讓申請方陳詞，就單憑書面資料決定不受理，做法有誤。

申請人郭德英（左三），與大律師容海恩（左一）、 大律律黃汝榮（左二）及 律師陳永良（右一）一同到西九龍法院。（林樂兒攝）

指梁明知受批評未有糾正

曾任裁判官的大律師黃汝榮則補充，專家證人顧敏康教授也未有機會向法庭陳述證據。鄧官不禁問，申請人如何證明梁家榮是「故意及蓄意」干犯公職人員失當罪，黃大狀回應首項控罪的日期為去年11月，而最後一項控罪於今年3月發生，期間4個月有不少人批評梁，梁身為台長的「冇理由唔知公眾人士對佢咁大反感」，卻仍然沒有糾正，構成犯罪行為。

黃大狀續形容鄧官的書面裁決理由「好唔尋常」，不但連控罪也無提及，亦欠缺分析。

官稱首次聽到理據

鄧官表示，今首次聽到申請人以梁家榮在4個月受到批評，但沒有作出糾正是為其控告的理據。不過，法庭考慮所有資料與陳詞後，認為不足以達至表面證供成立，遂駁回申請。

郭德英上庭前其facebook出現法庭門口照片。(facebook截圖)

郭指港台數個節目有問題

根據入稟文件，郭認為有問題的節目包括：《左右紅藍綠》中的「評警方圍攻大學校園事件」、《頭條新聞》中的「驚方信息」，及港台第一台以整個新聞時段以嘉許手法報道陳健民出獄過程，而《The Pulse》中訪問世界衞生組織官員時違反《基本法》及一個中國的原則。

郭散庭後，聲稱會用盡和平理性的方式爭取公義。其Facebook帳戶在開庭前上傳兩張法院照片，有人留言提醒「唔好影相」。

案件編號：STMP136/2020