新冠肺炎｜消委會公佈十大消費新聞　市民難忘超市搶購潮推限買令

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-04 13:52

新冠肺炎疫情持續，對市民影響息息相關。消委會今日（4日）公佈「鼠年十大消費新聞選舉」結果，全部「上榜」新聞均與疫情相關，去年農曆年期間正值首波疫情開始爆發，本港各區均出現日用品搶購潮，「疫情爆發各區現搶購潮，超市推限買令」，成為年度最矚目消費新聞，亦同時獲選為「最離譜」消費新聞。

2020年2月，在新冠肺炎疫情爆發初期，有超市限制顧客購買貨品的數目。（資料圖片）

消委會今日公佈「鼠年十大消費新聞選舉」結果，全部都與疫情相關，反映防疫用品與日常生活物資備受關注。

資料顯示，首排名是「疫情爆發各區現搶購潮，超市推限買令」，這則新聞同時獲選為「最離譜消費新聞」；至於第二及第三名，則分別為「農曆新年口罩供應短缺，消委會促商戶勿『趁火打劫』抬價」，以及「國泰重組，旗下港龍航空停運」。

2020年2月5日，多區超市的紙巾、即食麵、米等被搶購一空。（資料圖片/余俊亮攝）

消委會主席林定國指出，在疫情下，不少港人無法出境旅遊，故這十則消費新聞當中，有3宗與旅遊有關。林指，除疫情相關新聞外，亦有候選消費新聞與投資海外物業風險、健身中心的不良銷售手法等有關，他強調，雖然相關新聞未能進入十大，但仍不減重要性。

他又說，今次投票人數創新高，有6,038人參與，較去年多14%，估計在疫情下，與市民有較多時間留意網上資訊有關。