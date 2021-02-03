新冠肺炎｜66歲男子死後確診　樣本瓶曾滲漏　未及重測在家離世

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-03 17:38

今日有19宗新型肺炎確診個案，其中一宗個案為死後檢測發現。該名66歲男子居於上水莆上村十五巷，家人早前確診，但當時沒有申報曾見過死者。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，死者曾於上月26日曾到石湖墟門診看醫生，當時曾提交深喉唾液樣本，但因沒有扭實致滲漏，需要重測，家人在上月28日找不到死者，報警後29日破門進入，發現已離世於殮房驗出對新型冠狀病毒呈陽性。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲亦指，博愛醫院一名男病人確診，同一病格6名男病人要檢疫，加上曾在留醫期間嘔吐3名護士亦要檢疫，另一名男醫生為該病人檢查時曾拉低病人口罩，亦要醫學監察28天。

張竹君稱，一名病人死後確診，有家人早前亦已確診。（盧翊銘攝／資料圖片）

張竹君指，確診死者的個案編號為10531，自己住在上水莆上村十五巷，其一名家人在上月16日見過死者，並在上月22日確診，但當時並非傳染期，沒有申報有見過死者，至28日家人無法找到死者，報警後29日破門到單位內發現死者已過身，送到殮房後發現對新冠肺炎呈陽性。

庾慧玲補充，該名66歲男死者於上月26日曾因咳嗽及輕微咳血，到石湖墟賽馬會普通科門診求醫，翌日交回深喉唾液樣本，但新界東聯網微生物科化驗所通知樣本有滲漏須再驗，並有通知病人盡快再取樣本瓶，但病人沒有如期於翌日（1月28日）出現，下午致電時亦找不到，至1月29日收到警方通知病人在家不治。

庾表示，死者求診其間一直有戴口罩，為其提供診治護理的醫護皆有穿戴合適個人防護裝備，故無密切接觸者。

博愛醫院一名男病人確診，曾住內科及老人科病房，期間曾嘔吐，6病人3護士要檢疫。（資料圖片）

博愛醫院男病人確診 同病格6病人、3護士須檢疫

庾亦指，博愛醫院一名男病人早前因心口不舒服前往急症室求醫，當時無新冠肺炎相關病徵，安排入內科及老人科病房，但在入院篩查中初步確診，同病格的6名男病人被列為緊密接觸者須檢疫14天；而確診病人留醫期間曾突然嘔吐，有兩名女護士及一名男護士曾在旁照顧，3人同被列為緊密接觸者要檢疫。

庾續指，曾替該名男病人檢查的醫生，在檢查期間曾短暫拉低病人口罩，該醫生被列為其他接觸，須接受28日醫學監察。她表示，醫院已徹底清潔，認為事件顯示入院篩查有效，現時確診病人被送到屯門醫院繼續醫治，情況穩定。

天水圍醫院一名服務運作助理今（3日）在第二線隔離病房洗手間工作時無戴全面罩，須檢疫14天。（資料圖片）

天水圍醫院助理廁所工作無戴面罩 檢疫14天

另外，天水圍醫院亦有員工須送往檢疫，庾慧玲指，一名服務運作助理於今早（3日）在第二線隔離病房的洗手間工作時，有穿起保護衣及戴N95口罩，但沒有戴全面罩，需要接受14天檢疫，提醒醫院工作人員須穿戴合適防護裝備保護自己。

▼2月2日 元朗受限區域「好彩洋樓」情況▼