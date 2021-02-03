新冠肺炎｜公民黨批政府突襲封區勞民傷財　斥做法倉促、武斷

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-03 18:14

第四波疫情持續，政府近日「突襲式」封區，要求區內所有居民接受強制檢測。油尖旺區議會副主席、余德寶認為封區勞民傷財，亦未能成功切斷傳播鏈。他強調，至今有約1萬2千名市民接受封區強制檢測，但只有14宗確診個案，未能說服公眾封區檢測有效用。 公民黨東區區議員李予信表示，政府的做法倉促和武斷，他稱被封區的大廈居民早前已被要求接受強制檢測，質疑再次強制檢測的理據何在。李予信強調，封區強制檢測是不必要和不合乎比例，不但對市民造成影響，亦令商戶蒙受經濟損失。

黃健菁稱，曾向民政事務署查詢，但對方僅表示公帑要用得其所，未有正面回應餘下六個項目會否放行。（羅家晴攝）

中西區區議會財務委員會主席、公民黨黃健菁指，去年中西區區議會曾批出八個社區研究項目，但去年11月5日接獲民政事務署通知所有項目被抽起，除了「研究保育30間社區」和「政府山第一期研究項目」獲放行，其餘六個未獲任何消息。黃健菁稱，曾向民政事務署查詢，但對方僅表示公帑要用得其所，未有正面回應餘下六個項目會否放行。

油尖旺區議員林兆彬早前引用《公開資料守則》要求政府交代1,700萬個口罩去向，政府昨日回覆稱，同鄉會、社團聯會等組織合共獲發約448萬個、鄉事委員會合共獲發279萬個，其中只有5區區議員獲發口罩，合共獲發數量少於123萬個。

余德寶質疑民政事務總署分發口罩的標準，認為政府公帑予人私相授受的觀感。據他了解，黃大仙區議會更未獲分發任何口罩，希望各區區議員的民政專員交代清楚。余德寶又稱，18區區議會聯席會議稍後會跟進事件，促請政府交代派發準則。