兩男女致電滋擾女警　官稱不能因個人情緒傷害他人　各判感化1年

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-04 12:52

有市民在前年5月多次致電網上流傳的警員電話，滋擾兩名女警，更有人以她們的電話號碼登記借貸、保險、美容療程等。涉案4名被告被控不斷打電話罪，其中一對男女早前認罪，今（4日）在東區裁判法院被判12個月感化令，裁判官指雖然他們致電警員滋擾的電話不多，時間亦僅短短幾秒，但仍對受害女警造成很大影響，又指不能因個人情緒而傷害他人，但考慮到二人認罪有悔意，遂接納感化報告的建議。

兩名被告黎芷欣（27歲，接待員）及莫震熙（32歲，文員），案情指，他們前年5月27日無合理因由，各自致電一名女偵緝警長8次。二人早前已承認無合理因由而不斷打電話給女偵緝警長。

女被告黎芷欣（粉紅外套女士）承認不斷打電話滋擾警員，被判12個月感化。（林穎嫺攝）

莫稱對社會事件存無力感犯案

莫震熙的代表律師在庭上求情時指，被告受社交媒體影響，對社會事件存「無力感」而犯罪，惟遭裁判官劉綺雲駁斥，不能因個人情緒傷害他人，「不滿警方處理手法，先至犯案我都可以理解」。

指兩被告做得非常錯

劉官續指，二人致電警員滋擾的次數少，每個電話亦僅得幾秒時，但仍對事主造成很大影響，直言「做得非常錯」，惟考慮到情節不算嚴重，而且二人認罪、有悔意，其背景及報告亦正面，考慮到同案另一被告楊安（30歲，地盤工人）早前認罪後亦獲判感化12個月，遂將3人刑期看齊，期間二人須按感化官指示工作和居住、參與社區計劃或活動，以及與感化官合作。

案件編號：ESCC2475/2020