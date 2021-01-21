陳彥霖家人受滋擾案　Lunch哥做五一手勢　官：唔好將呢啲帶入庭

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-21 11:51

15歲女學生陳彥霖浮屍海面去年的死因研訊期間，有「lunch哥」之稱的男子李國永及一名退休女保安，涉嫌在庭外滋擾彥霖的家屬，因而被控非法集結罪。案件今日（21日）在西九龍法院再提訊，控方透露兩被告因事件另涉民事藐視法庭，控方要視乎該案結果才能繼續處理本案，裁判官把案押後至5月5日再訊。李在聆訊完結後，突然向公眾席舉起「五一」手勢，即遭裁判官喝止並斥責說：「唔好將呢啲嘢帶入法庭。」

兩名被告分別為：李國永（17歲，學生）及賴瑞英（65歲，退休保安員）。二人原被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，及後被改控非法集結罪。兩人准繼續保釋。

控方稱需視乎兩被告在另案的取態

控方透露，二人因本案事件另涉民事藐視法庭，次被告已就該案存入送達認收書，首被告則尚未有行動。由於控方要視乎該案的結果及二人的取態才能繼續本案，控辯雙方同意案件再押後。辯方表示，二人均已就該案申請法援。

辯方一度解釋李只是作伸展

案件原定於4月26日再訊，李稱當日要考文憑試，於是改期至5月5日。聆訊完結後，李突然向公眾席舉出「五一」手勢，但即遭主任裁判官羅德泉喝止，辯方一度解釋李只是作伸展，及後承認李有做出手勢，並向法庭致歉。

官重申不要用法庭做表達事項的平台

羅官直斥，法庭負責處理案件，非表達「事項」的地方，又說：「唔好用法庭做表達事項嘅平台。」又著李：「唔好將呢啲嘢帶入法庭。」辯方再次致歉後，羅官未有繼續跟進事件。

案件編號：WKCC2888/2020

陳彥霖的家中在出彥霖的死因研訊期間曾遭到滋擾。(詳見下圖)