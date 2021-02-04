醫管局明展開第二輪特定員工檢測計劃　擬擴展至全部前線員工

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-04 18:19

本港新冠肺炎疫情持續，近月聯合醫院和伊利沙伯醫院分別出現院內感染群組。醫管局由上個月起，展開特定員工自願檢測計劃。首輪參與率達九成，並於明日（5日）展開第二輪檢測。 醫管局總感染控制主任賴偉文，對首輪參與率感到滿意，但認為仍有改善空間，故強烈建議同事接受檢測。他亦指，在累積經驗及運作暢順後，計劃或會擴展至全部前線員工。

賴偉文對首輪參與率感到滿意，但認為仍有改善空間，故強烈建議同事接受檢測。（李澤彤攝）

醫管局自上月起，安排需要照顧體弱病人的指定員工，包括於日間中心為癌症患者提供化療或電療的員工、紓緩治療外展小組等，進行每兩周的定期深喉唾液檢測，涉及5,000多人，現時未發現陽性個案。賴偉文指，該檢測並非強制性，「但會強烈建議同事參與。」

第一輪檢測參與率近九成

賴續指，第一輪檢測參與率達89.7%，認為反應正面，「九成參與率唔差。」然而，資料顯示，港島東的醫院檢測參與率僅68.6%。他解釋，該自願檢測為首次推行，有一定的改善及進步空間，又指或有員工因放假，而未能趕及接受檢測。

賴亦指，為減輕醫院檢測壓力，明日的第二輪檢測，將交由承辦商化驗，在累積經驗及運作暢順後，計劃或會擴展至全部前線員工，但暫未有時間表，須視乎情況而決定。而醫管局亦考慮以抗原測試，作為常規檢測的替代方案。

醫管局由上個月起展開特定員工自願檢測的計劃，首輪參與率達九成。（李澤彤攝）

八成列密切接觸者的員工因院內進食

賴更指，自疫情爆發至今，醫管局有約100名醫護人員受感染，有三成個案的源頭仍在調查中。同時，截至今年1月31日，醫管局約有450名員工曾為密切接觸者，當中八成曾與確診員工一起用膳。

為了保障前線員工，醫管局將於第一季向所有醫院發放專用設備，包括抽血帶及血壓儀，確保每人一套減低互相感染風險。此外，醫管局亦騰空更多房間給員工用膳，每張枱的距離相隔1.5米，所有座位會朝相同方向。

黃倩妍表示，過往接受檢測的時間成本較高，需要上司預約及坐車至檢測的地點。（李澤彤攝）

前線員工：計劃減低時間成本

威爾斯親王醫院社區老人評估小組註冊護士黃倩妍表示，過往接受檢測的時間成本較高，需要上司預約及坐車至檢測的地點，「加埋要用成一、兩個鐘做檢測。」但計劃實施後，醫管局提供一站式服務，相比下「零時間成本」。

黃亦指，無病徵不代表沒受感染，定期檢測能令家人及同事更安心。由於工作性質須經常到安老院舍工作，院方亦會擔心醫護人員傳播病毒，因此亦歡迎她們定期接受檢測，「亦都對年老體弱嘅長者多一份保障。」