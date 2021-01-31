新冠疫苗｜憂長者接種有副作用　醫管局外展隊或先到院舍評估

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-31 08:00

德國藥廠BioNTech的疫苗最快於下月底供港，政府隨後會開展疫苗接種計劃。消息人士對《香港01》透露，18區設立的疫苗接種中心未必全部同時啟用，醫院管理局和衞生署負責營運的中心或會先啟用。 另一方面，或會先安排醫管局的外展隊到院舍評估長者是否適合接種BioNTech的疫苗，點算適合接種的長者數目，再安排所需疫苗，第二次到訪時才正式接種。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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18區疫苗中心未必同時啟用

有熟悉疫苗接種事宜的人士向《香港01》透露，18區設立的疫苗接種中心未必全部同時啟用，醫院管理局和衞生署負責營運的中心或會先啟用，屆時承辦其他中心的私營醫療機構可以先行實地了解運作流程，相信安排有助私營機構掌握營運安排。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

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BioNTech副作用相對多 醫管局先評估點算適合長者數目

BioNTech的疫苗是港府採購的疫苗當中副作用相對較多的一款，部份人會發燒，早前有疫苗專家顧問成員指出，體弱、有長期病的長者或未必適合接種。

消息人士對《香港01》透露，政府或會先安排醫管局的外展隊到院舍評估長者是否適合接種BioNTech的疫苗，點算適合接種的長者數目，再安排所需疫苗，第二次到訪時才正式接種，而其他有興趣提供外展服務的機構也可從中了解做法，其後或可加入提供服務。